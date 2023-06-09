https://ria.ru/20230609/voronezh-1877208716.html

В Воронеже объявили режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника

В Воронеже объявили режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023

В Воронеже объявили режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника

В Воронеже будет действовать режим ЧС районного масштаба после попадания беспилотника в жилой дом, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:50

2023-06-09T13:50

2023-06-09T15:49

специальная военная операция на украине

воронеж

происшествия

падение беспилотника в воронеже

александр гусев (государственный служащий)

украина

тсж

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ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. В Воронеже будет действовать режим ЧС районного масштаба после попадания беспилотника в жилой дом, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству. У частного — повреждения кровли", — написал глава Воронежской области.Гусев уточнил, что здание на улице Белинского не будут расселять. Сейчас идет опись поврежденного имущества. Работы по восстановлению начнутся в ближайшие часы.О падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже стало известно сегодня утром. Как отметил губернатор, пострадали три человека — они получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет.В управляющей компании рассказали РИА Новости, что дрон попал между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр. Представитель ТСЖ уточнил, что воду и газ после инцидента в здании не отключали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, отметив, что за атакой стоят лица, действующие в интересах руководства Украины.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877173891.html

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Ольга Фомченкова

воронеж, происшествия, падение беспилотника в воронеже, александр гусев (государственный служащий), украина, тсж