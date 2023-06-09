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В Воронеже объявили режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023
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13:50 09.06.2023 (обновлено: 15:49 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877208716.html
В Воронеже объявили режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника
В Воронеже объявили режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023
В Воронеже объявили режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника
В Воронеже будет действовать режим ЧС районного масштаба после попадания беспилотника в жилой дом, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:50
2023-06-09T15:49
специальная военная операция на украине
воронеж
происшествия
падение беспилотника в воронеже
александр гусев (государственный служащий)
украина
тсж
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ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. В Воронеже будет действовать режим ЧС районного масштаба после попадания беспилотника в жилой дом, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.&quot;Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству. У частного — повреждения кровли&quot;, — написал глава Воронежской области.Гусев уточнил, что здание на улице Белинского не будут расселять. Сейчас идет опись поврежденного имущества. Работы по восстановлению начнутся в ближайшие часы.О падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже стало известно сегодня утром. Как отметил губернатор, пострадали три человека — они получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет.В управляющей компании рассказали РИА Новости, что дрон попал между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр. Представитель ТСЖ уточнил, что воду и газ после инцидента в здании не отключали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, отметив, что за атакой стоят лица, действующие в интересах руководства Украины.
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877173891.html
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воронеж, происшествия, падение беспилотника в воронеже, александр гусев (государственный служащий), украина, тсж
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Происшествия, Падение беспилотника в Воронеже, Александр Гусев (государственный служащий), Украина, ТСЖ
В Воронеже объявили режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника

Губернатор Гусев после падения БПЛА в Воронеже поручил ввести режим ЧС районного масштаба

© фото очевидцаПострадавший от удара беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
Пострадавший от удара беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
© фото очевидца
Пострадавший от удара беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. В Воронеже будет действовать режим ЧС районного масштаба после попадания беспилотника в жилой дом, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«

"Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству. У частного — повреждения кровли", — написал глава Воронежской области.

Гусев уточнил, что здание на улице Белинского не будут расселять. Сейчас идет опись поврежденного имущества. Работы по восстановлению начнутся в ближайшие часы.
О падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже стало известно сегодня утром. Как отметил губернатор, пострадали три человека — они получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, отметив, что за атакой стоят лица, действующие в интересах руководства Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежПроисшествияПадение беспилотника в ВоронежеАлександр Гусев (государственный служащий)УкраинаТСЖ
 
 
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