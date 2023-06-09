Жители Воронежа нашли металлические шарики после падения беспилотника
Жители Воронежа нашли металлические шарики после попадания беспилотника в соседний дом
© фото очевидцаПострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
© фото очевидца
Пострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Жители частного дома в Воронеже рассказали РИА Новости, что после того, как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, нашли у себя во дворе металлические шарики.
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"Вот, посмотрите, я нашёл у себя во дворе (после падения беспилотника – ред.). Там ещё штуки четыре валяются. Повреждений в доме никаких нет, всё нормально. Может, где-то в трубу попало или там еще на крыше валяется", - рассказал местный житель, показывая металлические шарики. Его частный дом находится рядом с многоэтажкой, куда врезался беспилотник.
При падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, сообщил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании говорили РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, отметив, что за атакой стоят лица, действующие в интересах руководства Украины.