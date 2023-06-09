https://ria.ru/20230609/voronezh-1877194236.html

Жители Воронежа нашли металлические шарики после падения беспилотника

Жители Воронежа нашли металлические шарики после падения беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023

Жители Воронежа нашли металлические шарики после падения беспилотника

Жители частного дома в Воронеже рассказали РИА Новости, что после того, как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, нашли у себя во дворе металлические... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:23

2023-06-09T13:23

2023-06-09T13:23

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

украина

падение беспилотника в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Жители частного дома в Воронеже рассказали РИА Новости, что после того, как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, нашли у себя во дворе металлические шарики. "Вот, посмотрите, я нашёл у себя во дворе (после падения беспилотника – ред.). Там ещё штуки четыре валяются. Повреждений в доме никаких нет, всё нормально. Может, где-то в трубу попало или там еще на крыше валяется", - рассказал местный житель, показывая металлические шарики. Его частный дом находится рядом с многоэтажкой, куда врезался беспилотник. При падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, сообщил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании говорили РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, отметив, что за атакой стоят лица, действующие в интересах руководства Украины.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877173891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, украина, падение беспилотника в воронеже