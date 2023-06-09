https://ria.ru/20230609/voronezh-1877180851.html
Работница храма в Воронеже рассказала о сильном взрыве при падении БПЛА
Работница храма в Воронеже рассказала о сильном взрыве при падении БПЛА - РИА Новости, 09.06.2023
Работница храма в Воронеже рассказала о сильном взрыве при падении БПЛА
Работница лавки в Спасской церкви в Воронеже рассказала РИА Новости, что находилась в храме, когда услышала сильный звук взрыва от падения беспилотника, и... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:45
2023-06-09T12:45
2023-06-09T12:45
происшествия
воронеж
падение беспилотника в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Работница лавки в Спасской церкви в Воронеже рассказала РИА Новости, что находилась в храме, когда услышала сильный звук взрыва от падения беспилотника, и сначала подумала, что взорвался газ. Спасская церковь находится примерно в 50 метрах по прямой от многоэтажки, в которую утром в пятницу попал беспилотник. "Видеть я ничего не видела, так как находилась в храме, а слышала звук сильного взрыва. Вышла на улицу, сначала мы подумали, что может быть, взорвался газ – такой сильный был взрыв. А потом уже люди начали говорить, что видели беспилотник", - рассказала Тамара Ивановна. По словам собеседницы агентства, храм не пострадал. При падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, сообщил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании говорили РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком.
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877173891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, падение беспилотника в воронеже
Происшествия, Воронеж, Падение беспилотника в Воронеже
Работница храма в Воронеже рассказала о сильном взрыве при падении БПЛА
Работница лавки в Спасской церкви в Воронеже при падении дрона подумала, что взорвался газ
ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Работница лавки в Спасской церкви в Воронеже рассказала РИА Новости, что находилась в храме, когда услышала сильный звук взрыва от падения беспилотника, и сначала подумала, что взорвался газ.
Спасская церковь находится примерно в 50 метрах по прямой от многоэтажки, в которую утром в пятницу попал беспилотник.
«
"Видеть я ничего не видела, так как находилась в храме, а слышала звук сильного взрыва. Вышла на улицу, сначала мы подумали, что может быть, взорвался газ – такой сильный был взрыв. А потом уже люди начали говорить, что видели беспилотник", - рассказала Тамара Ивановна.
По словам собеседницы агентства, храм не пострадал.
При падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, сообщил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании говорили РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком.
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