https://ria.ru/20230609/voronezh-1877173891.html

Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео

Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео - РИА Новости, 09.06.2023

Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео

Момент падения беспилотника на жилой дом в центре Воронежа попал на видео, соответствующие кадры опубликованы в местных социальных сетях. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:22

2023-06-09T12:22

2023-06-09T12:29

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

александр гусев (государственный служащий)

падение беспилотника в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Момент падения беспилотника на жилой дом в центре Воронежа попал на видео, соответствующие кадры опубликованы в местных социальных сетях. На них видно, как неопознанный летающий аппарат летит над городом параллельно реке Воронеж, в какой-то момент беспилотник начинает резко терять высоту и врезается в многоквартирный дом в районе нижних этажей. При падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, сообщил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании сообщали РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877149320.html

воронеж

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Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, александр гусев (государственный служащий), падение беспилотника в воронеже