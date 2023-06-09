https://ria.ru/20230609/voronezh-1877173891.html
Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео
Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео - РИА Новости, 09.06.2023
Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео
Момент падения беспилотника на жилой дом в центре Воронежа попал на видео, соответствующие кадры опубликованы в местных социальных сетях. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:22
2023-06-09T12:22
2023-06-09T12:29
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
александр гусев (государственный служащий)
падение беспилотника в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Момент падения беспилотника на жилой дом в центре Воронежа попал на видео, соответствующие кадры опубликованы в местных социальных сетях. На них видно, как неопознанный летающий аппарат летит над городом параллельно реке Воронеж, в какой-то момент беспилотник начинает резко терять высоту и врезается в многоквартирный дом в районе нижних этажей. При падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, сообщил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании сообщали РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком.
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877149320.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, александр гусев (государственный служащий), падение беспилотника в воронеже
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (государственный служащий), Падение беспилотника в Воронеже
Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео
В местных соцсетях появились видео, запечатлевшие падение БПЛА на жилой дом в Воронеже