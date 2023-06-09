https://ria.ru/20230609/voronezh-1877162260.html

Эксперты на месте падения БПЛА в Воронеже решают, нужно ли расселять дом

Эксперты на месте падения БПЛА в Воронеже решают, нужно ли расселять дом - РИА Новости, 09.06.2023

Эксперты на месте падения БПЛА в Воронеже решают, нужно ли расселять дом

Эксперты на месте падения беспилотника в Воронеже решают, требуется ли расселить дом или подъезд, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:39

2023-06-09T11:39

2023-06-09T12:29

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

падение беспилотника в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Эксперты на месте падения беспилотника в Воронеже решают, требуется ли расселить дом или подъезд, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев."Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд. По остальным мерам решение будет приниматься на совещании сегодня под моим руководством", - написал Гусев.Утром в пятницу Гусев проинформировал, что беспилотник упал в центре Воронежа на улице Белинского, пострадали трое. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что повреждения получил многоэтажный дом.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877149320.html

воронеж

воронежская область

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Ольга Фомченкова

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