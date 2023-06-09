https://ria.ru/20230609/voronezh-1877162260.html
Эксперты на месте падения БПЛА в Воронеже решают, нужно ли расселять дом
Эксперты на месте падения БПЛА в Воронеже решают, нужно ли расселять дом - РИА Новости, 09.06.2023
Эксперты на месте падения БПЛА в Воронеже решают, нужно ли расселять дом
Эксперты на месте падения беспилотника в Воронеже решают, требуется ли расселить дом или подъезд, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:39
2023-06-09T11:39
2023-06-09T12:29
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
падение беспилотника в воронеже
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877144987_0:403:844:878_1920x0_80_0_0_76cb97b67f612993537d2b7c2befdd48.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Эксперты на месте падения беспилотника в Воронеже решают, требуется ли расселить дом или подъезд, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев."Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд. По остальным мерам решение будет приниматься на совещании сегодня под моим руководством", - написал Гусев.Утром в пятницу Гусев проинформировал, что беспилотник упал в центре Воронежа на улице Белинского, пострадали трое. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что повреждения получил многоэтажный дом.
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877149320.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877144987_0:288:844:921_1920x0_80_0_0_15850e801d47f76918acb737852d153a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), падение беспилотника в воронеже
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (государственный служащий), Падение беспилотника в Воронеже
Эксперты на месте падения БПЛА в Воронеже решают, нужно ли расселять дом
Губернатор Гусев: эксперты выяснят, нужно ли расселять дом в Воронеже, куда упал БПЛА