https://ria.ru/20230609/voronezh-1877151106.html

Губернатор рассказал о пострадавших при падении беспилотника в Воронеже

Губернатор рассказал о пострадавших при падении беспилотника в Воронеже - РИА Новости, 09.06.2023

Губернатор рассказал о пострадавших при падении беспилотника в Воронеже

Три человека получили ранения при падении беспилотника в Воронеже, их посекло осколками стекла, от госпитализации люди отказались, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:02

2023-06-09T11:02

2023-06-09T12:29

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

александр гусев (государственный служащий)

воронежская область

падение беспилотника в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Три человека получили ранения при падении беспилотника в Воронеже, их посекло осколками стекла, от госпитализации люди отказались, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр ГусевПо словам губернатора, он прибыл на место падения беспилотника на жилой дом в Воронеже и дал первые поручения по оказанию бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. "Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента", - написал Гусев."Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", - сообщил губернатор.Ранее Гусев сообщил, что беспилотник упал в Воронеже на улице Белинского, есть раненые. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что небольшие повреждения получил многоэтажный дом.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877149320.html

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Кадры с места падения беспилотника в Воронеже Кадры с места падения беспилотника в Воронеже 2023-06-09T11:02 true PT0M07S

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Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, падение беспилотника в воронеже