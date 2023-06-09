https://ria.ru/20230609/voronezh-1877151106.html
Губернатор рассказал о пострадавших при падении беспилотника в Воронеже
Губернатор рассказал о пострадавших при падении беспилотника в Воронеже - РИА Новости, 09.06.2023
Губернатор рассказал о пострадавших при падении беспилотника в Воронеже
Три человека получили ранения при падении беспилотника в Воронеже, их посекло осколками стекла, от госпитализации люди отказались, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:02
2023-06-09T11:02
2023-06-09T12:29
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
падение беспилотника в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Три человека получили ранения при падении беспилотника в Воронеже, их посекло осколками стекла, от госпитализации люди отказались, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр ГусевПо словам губернатора, он прибыл на место падения беспилотника на жилой дом в Воронеже и дал первые поручения по оказанию бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. "Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента", - написал Гусев."Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", - сообщил губернатор.Ранее Гусев сообщил, что беспилотник упал в Воронеже на улице Белинского, есть раненые. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что небольшие повреждения получил многоэтажный дом.
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Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
2023-06-09T11:02
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, воронеж, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, падение беспилотника в воронеже
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (государственный служащий), Воронежская область, Падение беспилотника в Воронеже
Губернатор рассказал о пострадавших при падении беспилотника в Воронеже
Губернатор Гусев: троих раненных при падении беспилотника в Воронеже посекло осколками