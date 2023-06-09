Рейтинг@Mail.ru
Губернатор рассказал о пострадавших при падении беспилотника в Воронеже - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 09.06.2023 (обновлено: 12:29 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877151106.html
Губернатор рассказал о пострадавших при падении беспилотника в Воронеже
Губернатор рассказал о пострадавших при падении беспилотника в Воронеже - РИА Новости, 09.06.2023
Губернатор рассказал о пострадавших при падении беспилотника в Воронеже
Три человека получили ранения при падении беспилотника в Воронеже, их посекло осколками стекла, от госпитализации люди отказались, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:02
2023-06-09T12:29
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
падение беспилотника в воронеже
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877147791_0:376:867:864_1920x0_80_0_0_8051f37df7c70678430a8cd55f7f68e5.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Три человека получили ранения при падении беспилотника в Воронеже, их посекло осколками стекла, от госпитализации люди отказались, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр ГусевПо словам губернатора, он прибыл на место падения беспилотника на жилой дом в Воронеже и дал первые поручения по оказанию бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. "Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента", - написал Гусев."Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", - сообщил губернатор.Ранее Гусев сообщил, что беспилотник упал в Воронеже на улице Белинского, есть раненые. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что небольшие повреждения получил многоэтажный дом.
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877149320.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
2023-06-09T11:02
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877147791_0:233:868:883_1920x0_80_0_0_69a9fe47c0e7bdfe3d0efe5bcdcd860a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, падение беспилотника в воронеже
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (государственный служащий), Воронежская область, Падение беспилотника в Воронеже
Губернатор рассказал о пострадавших при падении беспилотника в Воронеже

Губернатор Гусев: троих раненных при падении беспилотника в Воронеже посекло осколками

© фото очевидцаПострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
Пострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
© фото очевидца
Пострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Три человека получили ранения при падении беспилотника в Воронеже, их посекло осколками стекла, от госпитализации люди отказались, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев
По словам губернатора, он прибыл на место падения беспилотника на жилой дом в Воронеже и дал первые поручения по оказанию бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. "Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента", - написал Гусев.
«
"Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", - сообщил губернатор.
Ранее Гусев сообщил, что беспилотник упал в Воронеже на улице Белинского, есть раненые. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что небольшие повреждения получил многоэтажный дом.
Пострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
Появились подробности падения беспилотника в Воронеже
Вчера, 10:56
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьПадение беспилотника в Воронеже
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала