https://ria.ru/20230609/voronezh-1877146976.html
В Воронеже два человека пострадали после падения беспилотника
В Воронеже два человека пострадали после падения беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023
В Воронеже два человека пострадали после падения беспилотника
Два человека ранены после падения беспилотника в Воронеже, им оказывается помощь, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:43
2023-06-09T10:43
2023-06-09T12:29
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
падение беспилотника в воронеже
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877163670_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_605d342bb4c88195ec2fc6c3e85b17f5.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Два человека ранены после падения беспилотника в Воронеже, им оказывается помощь, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Ранее он проинформировал, что беспилотник упал в Воронеже на улице Белинского. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что небольшие повреждения получил многоэтажный дом. "По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь", - написал Гусев.
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877149320.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877163670_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e13e3433a7dc974030589c2f2bac6401.jpg
Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
2023-06-09T10:43
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, падение беспилотника в воронеже
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (государственный служащий), Воронежская область, Падение беспилотника в Воронеже
В Воронеже два человека пострадали после падения беспилотника
Губернатор Гусев: два человека получили ранения после падения беспилотника в Воронеже