https://ria.ru/20230609/voronezh-1877146976.html

В Воронеже два человека пострадали после падения беспилотника

В Воронеже два человека пострадали после падения беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023

В Воронеже два человека пострадали после падения беспилотника

Два человека ранены после падения беспилотника в Воронеже, им оказывается помощь, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:43

2023-06-09T10:43

2023-06-09T12:29

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

александр гусев (государственный служащий)

воронежская область

падение беспилотника в воронеже

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Два человека ранены после падения беспилотника в Воронеже, им оказывается помощь, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Ранее он проинформировал, что беспилотник упал в Воронеже на улице Белинского. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что небольшие повреждения получил многоэтажный дом. "По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь", - написал Гусев.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877149320.html

воронеж

воронежская область

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Кадры с места падения беспилотника в Воронеже Кадры с места падения беспилотника в Воронеже 2023-06-09T10:43 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, падение беспилотника в воронеже