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Китай поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию - РИА Новости, 09.06.2023
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18:05 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/vizit-1877298784.html
Китай поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию
Китай поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию - РИА Новости, 09.06.2023
Китай поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:05
2023-06-09T18:05
в мире
китай
украина
россия
сирил рамафоса
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ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию. Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. "То, что господин президент и лидеры соответствующих африканских государств организовали мирную делегацию и посетят Россию и Украину, это хорошее дело. Надеюсь, миролюбивые и отстаивающие справедливость страны во всем мире смогут разумно высказаться в пользу убеждения к переговорам", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также отметил, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и заключается в том, чтобы настоять на проведении мирных переговоров. "Надеюсь, что все стороны создадут условия для урегулирования кризиса путем диалога", - сказал он.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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в мире, китай, украина, россия, сирил рамафоса
В мире, Китай, Украина, Россия, Сирил Рамафоса
Китай поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал желание африканских стран посетить Украину и Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве
Участники Международной парламентской конференции Россия-Африка в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию.
Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы.
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"То, что господин президент и лидеры соответствующих африканских государств организовали мирную делегацию и посетят Россию и Украину, это хорошее дело. Надеюсь, миролюбивые и отстаивающие справедливость страны во всем мире смогут разумно высказаться в пользу убеждения к переговорам", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и заключается в том, чтобы настоять на проведении мирных переговоров.
"Надеюсь, что все стороны создадут условия для урегулирования кризиса путем диалога", - сказал он.
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