https://ria.ru/20230609/vizit-1877298784.html
Китай поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию
Китай поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию - РИА Новости, 09.06.2023
Китай поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:05
2023-06-09T18:05
2023-06-09T18:05
в мире
китай
украина
россия
сирил рамафоса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859061664_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_024f7c391b9bfedcc48f249eebdede59.jpg
ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию. Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. "То, что господин президент и лидеры соответствующих африканских государств организовали мирную делегацию и посетят Россию и Украину, это хорошее дело. Надеюсь, миролюбивые и отстаивающие справедливость страны во всем мире смогут разумно высказаться в пользу убеждения к переговорам", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также отметил, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и заключается в том, чтобы настоять на проведении мирных переговоров. "Надеюсь, что все стороны создадут условия для урегулирования кризиса путем диалога", - сказал он.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
https://ria.ru/20230419/zapad-1866189280.html
китай
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859061664_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ce0a0a7f8877f90ba75dcda77f7651cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, россия, сирил рамафоса
В мире, Китай, Украина, Россия, Сирил Рамафоса
Китай поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал желание африканских стран посетить Украину и Россию
ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию.
Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву
и Киев
в рамках мирной инициативы.
Китай сделал ставку в украинской игре
"То, что господин президент и лидеры соответствующих африканских государств организовали мирную делегацию и посетят Россию и Украину, это хорошее дело. Надеюсь, миролюбивые и отстаивающие справедливость страны во всем мире смогут разумно высказаться в пользу убеждения к переговорам", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и заключается в том, чтобы настоять на проведении мирных переговоров.
"Надеюсь, что все стороны создадут условия для урегулирования кризиса путем диалога", - сказал он.
Запад начал осознавать свою смертельную ошибку