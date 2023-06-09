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Китай поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию

Китай поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию - РИА Новости, 09.06.2023

Китай поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:05

2023-06-09T18:05

2023-06-09T18:05

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китай

украина

россия

сирил рамафоса

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ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию. Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. "То, что господин президент и лидеры соответствующих африканских государств организовали мирную делегацию и посетят Россию и Украину, это хорошее дело. Надеюсь, миролюбивые и отстаивающие справедливость страны во всем мире смогут разумно высказаться в пользу убеждения к переговорам", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также отметил, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и заключается в том, чтобы настоять на проведении мирных переговоров. "Надеюсь, что все стороны создадут условия для урегулирования кризиса путем диалога", - сказал он.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

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китай

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в мире, китай, украина, россия, сирил рамафоса