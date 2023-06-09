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Посольство КНР не комментирует сообщения о визите Блинкена - РИА Новости, 09.06.2023
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05:10 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/vizit-1877116681.html
Посольство КНР не комментирует сообщения о визите Блинкена
Посольство КНР не комментирует сообщения о визите Блинкена - РИА Новости, 09.06.2023
Посольство КНР не комментирует сообщения о визите Блинкена
Посольство Китая в США отказалось комментировать сообщения о готовящемся на следующей неделе визите госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, но заявило о... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T05:10
2023-06-09T05:10
в мире
сша
энтони блинкен
politico
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Посольство Китая в США отказалось комментировать сообщения о готовящемся на следующей неделе визите госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, но заявило о готовности к диалогу с американцами. "К сожалению, мне нечем поделиться в данный момент по существу заданных вами конкретных вопросов", - ответила пресс-секция посольства РИА Новости. Издание Politico ранее сообщило, что визит Блинкена, который планировался на февраль, но был отложен, состоится на следующей неделе. "Китай открыт диалогу с США. Мы надеемся, что США будут работать в том же направлении с Китаем", - сказали в посольстве.
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в мире, сша, энтони блинкен, politico
В мире, США, Энтони Блинкен, Politico
Посольство КНР не комментирует сообщения о визите Блинкена

Посольство Китая в США отказалось комментировать сообщения о визите Блинкена

© AP PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Посольство Китая в США отказалось комментировать сообщения о готовящемся на следующей неделе визите госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, но заявило о готовности к диалогу с американцами.
«
"К сожалению, мне нечем поделиться в данный момент по существу заданных вами конкретных вопросов", - ответила пресс-секция посольства РИА Новости.
Издание Politico ранее сообщило, что визит Блинкена, который планировался на февраль, но был отложен, состоится на следующей неделе.
"Китай открыт диалогу с США. Мы надеемся, что США будут работать в том же направлении с Китаем", - сказали в посольстве.
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