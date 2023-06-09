https://ria.ru/20230609/vizit-1877116681.html

Посольство КНР не комментирует сообщения о визите Блинкена

Посольство КНР не комментирует сообщения о визите Блинкена - РИА Новости, 09.06.2023

Посольство КНР не комментирует сообщения о визите Блинкена

Посольство Китая в США отказалось комментировать сообщения о готовящемся на следующей неделе визите госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, но заявило о... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T05:10

2023-06-09T05:10

2023-06-09T05:10

в мире

сша

энтони блинкен

politico

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Посольство Китая в США отказалось комментировать сообщения о готовящемся на следующей неделе визите госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, но заявило о готовности к диалогу с американцами. "К сожалению, мне нечем поделиться в данный момент по существу заданных вами конкретных вопросов", - ответила пресс-секция посольства РИА Новости. Издание Politico ранее сообщило, что визит Блинкена, который планировался на февраль, но был отложен, состоится на следующей неделе. "Китай открыт диалогу с США. Мы надеемся, что США будут работать в том же направлении с Китаем", - сказали в посольстве.

https://ria.ru/20230603/prava-1875993212.html

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в мире, сша, энтони блинкен, politico