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Посольство КНР не комментирует сообщения о визите Блинкена
Посольство КНР не комментирует сообщения о визите Блинкена - РИА Новости, 09.06.2023
Посольство КНР не комментирует сообщения о визите Блинкена
Посольство Китая в США отказалось комментировать сообщения о готовящемся на следующей неделе визите госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, но заявило о... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T05:10
2023-06-09T05:10
2023-06-09T05:10
в мире
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politico
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Посольство Китая в США отказалось комментировать сообщения о готовящемся на следующей неделе визите госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, но заявило о готовности к диалогу с американцами. "К сожалению, мне нечем поделиться в данный момент по существу заданных вами конкретных вопросов", - ответила пресс-секция посольства РИА Новости. Издание Politico ранее сообщило, что визит Блинкена, который планировался на февраль, но был отложен, состоится на следующей неделе. "Китай открыт диалогу с США. Мы надеемся, что США будут работать в том же направлении с Китаем", - сказали в посольстве.
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в мире, сша, энтони блинкен, politico
В мире, США, Энтони Блинкен, Politico
Посольство КНР не комментирует сообщения о визите Блинкена
Посольство Китая в США отказалось комментировать сообщения о визите Блинкена