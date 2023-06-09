https://ria.ru/20230609/vertolet-1877114636.html
Источник: вертолет Ка-52 поставил рекорд по отражению ракет в зоне СВО
Источник: вертолет Ка-52 поставил рекорд по отражению ракет в зоне СВО - РИА Новости, 09.06.2023
Источник: вертолет Ка-52 поставил рекорд по отражению ракет в зоне СВО
В зоне спецоперации один из российских ударных вертолетов Ка-52 с помощью комплекса "Витебск" отразил за вылет рекордное число зенитных ракет — 18, рассказал... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T03:38
2023-06-09T03:38
2023-06-09T05:38
специальная военная операция на украине
безопасность
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В зоне спецоперации один из российских ударных вертолетов Ка-52 с помощью комплекса "Витебск" отразил за вылет рекордное число зенитных ракет — 18, рассказал РИА Новости информированный источник."На сегодняшний день рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета за счет бортового комплекса обороны "Витебск", — сообщил собеседник агентства.Источник добавил, что вертолет вернулся на базу без единого повреждения."Именно поэтому вертолетчики называют комплекс "Витебск" — "яйца жизни". Внешняя аппаратура комплекса, выступающая из корпуса вертолета, похожа на птичьи яйца, а сам комплекс регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации, которых противник постоянно обстреливает из ПЗРК", — отметил собеседник.БКО "Витебск" в автоматическом режиме обнаруживает пуски зенитных ракет по вертолету за счет нескольких ультрафиолетовых датчиков и вычисляет их координаты. Затем станции подавления комплекса ослепляет головку самонаведения атакующей ракеты, в результате чего она теряет цель. "Витебск" может подавлять как оптико-электронные головки самонаведения, так и радиолокационные.Также в состав "Витебск" входят средства инфракрасного противодействия — комплекс отстреливает тепловые ложные цели, которые за счет горящего пиротехнического состава создают помехи инфракрасным головкам самонаведения зенитных ракет.
https://ria.ru/20230608/vertolety-1876847885.html
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877079839.html
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безопасность, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ка-52 "Аллигатор"
Источник: вертолет Ка-52 поставил рекорд по отражению ракет в зоне СВО
Российский вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет за один вылет в зоне спецоперации
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В зоне спецоперации один из российских ударных вертолетов Ка-52 с помощью комплекса "Витебск" отразил за вылет рекордное число зенитных ракет — 18, рассказал РИА Новости информированный источник.
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"На сегодняшний день рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета за счет бортового комплекса обороны "Витебск", — сообщил собеседник агентства.
Источник добавил, что вертолет вернулся на базу без единого повреждения.
"Именно поэтому вертолетчики называют комплекс "Витебск" — "яйца жизни". Внешняя аппаратура комплекса, выступающая из корпуса вертолета, похожа на птичьи яйца, а сам комплекс регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации, которых противник постоянно обстреливает из ПЗРК", — отметил собеседник.
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БКО "Витебск" в автоматическом режиме обнаруживает пуски зенитных ракет по вертолету за счет нескольких ультрафиолетовых датчиков и вычисляет их координаты. Затем станции подавления комплекса ослепляет головку самонаведения атакующей ракеты, в результате чего она теряет цель. "Витебск" может подавлять как оптико-электронные головки самонаведения, так и радиолокационные.
Также в состав "Витебск" входят средства инфракрасного противодействия — комплекс отстреливает тепловые ложные цели, которые за счет горящего пиротехнического состава создают помехи инфракрасным головкам самонаведения зенитных ракет.
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