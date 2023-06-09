https://ria.ru/20230609/vengriya-1877214686.html

В Венгрии прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья

В Венгрии прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья - РИА Новости, 09.06.2023

В Венгрии прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья

Передача Венгрии украинских военных из Закарпатья является жестом Русской православной церкви в сторону Будапешта, заявил порталу ATV вице-премьер Венгрии Жолт... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:12

2023-06-09T14:12

2023-06-09T14:12

венгрия

будапешт

в мире

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БУДАПЕШТ, 9 июн - РИА Новости. Передача Венгрии украинских военных из Закарпатья является жестом Русской православной церкви в сторону Будапешта, заявил порталу ATV вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен. Ранее РПЦ сообщила, что группу украинских военных закарпатского происхождения передали Венгрии при участии Церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Все это - жест РПЦ в сторону Венгрии, эти люди могут благодарить за свою свободу ее (РПЦ - ред.)", - сказал Шемьен. По информации портала, освобожденные были представителями венгерского меньшинства из Закарпатья, с венгерской стороны передачу курировал Шемьен, который отвечает в венгерском правительстве за вопросы церкви, а сама акция соотносится с миссией папы Римского по освобождению заключенных. В Будапештско-Венгерской епархии РИА Новости сообщили, что не дают комментариев по этой теме.

https://ria.ru/20230609/vengriya-1877169120.html

венгрия

будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венгрия, будапешт, в мире