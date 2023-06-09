https://ria.ru/20230609/vengriya-1877214686.html
В Венгрии прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья
В Венгрии прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья - РИА Новости, 09.06.2023
В Венгрии прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья
Передача Венгрии украинских военных из Закарпатья является жестом Русской православной церкви в сторону Будапешта, заявил порталу ATV вице-премьер Венгрии Жолт... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:12
2023-06-09T14:12
2023-06-09T14:12
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БУДАПЕШТ, 9 июн - РИА Новости. Передача Венгрии украинских военных из Закарпатья является жестом Русской православной церкви в сторону Будапешта, заявил порталу ATV вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен. Ранее РПЦ сообщила, что группу украинских военных закарпатского происхождения передали Венгрии при участии Церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Все это - жест РПЦ в сторону Венгрии, эти люди могут благодарить за свою свободу ее (РПЦ - ред.)", - сказал Шемьен. По информации портала, освобожденные были представителями венгерского меньшинства из Закарпатья, с венгерской стороны передачу курировал Шемьен, который отвечает в венгерском правительстве за вопросы церкви, а сама акция соотносится с миссией папы Римского по освобождению заключенных. В Будапештско-Венгерской епархии РИА Новости сообщили, что не дают комментариев по этой теме.
https://ria.ru/20230609/vengriya-1877169120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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венгрия, будапешт, в мире
Венгрия, Будапешт, В мире
В Венгрии прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья
Вице-премьер Венгрии: РПЦ предложила передать Будапешту украинских военных из Закарпатья
БУДАПЕШТ, 9 июн - РИА Новости.
Передача Венгрии украинских военных из Закарпатья является жестом Русской православной церкви в сторону Будапешта, заявил порталу
ATV вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен.
Ранее РПЦ сообщила, что группу украинских военных закарпатского происхождения передали Венгрии при участии Церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Все это - жест РПЦ в сторону Венгрии, эти люди могут благодарить за свою свободу ее (РПЦ - ред.)", - сказал Шемьен.
По информации портала, освобожденные были представителями венгерского меньшинства из Закарпатья, с венгерской стороны передачу курировал Шемьен, который отвечает в венгерском правительстве за вопросы церкви, а сама акция соотносится с миссией папы Римского по освобождению заключенных.
В Будапештско-Венгерской епархии РИА Новости сообщили, что не дают комментариев по этой теме.
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