https://ria.ru/20230609/vengriya-1877125745.html

Эксперт назвал цель антивенгерской резолюции Европарламента

Эксперт назвал цель антивенгерской резолюции Европарламента - РИА Новости, 09.06.2023

Эксперт назвал цель антивенгерской резолюции Европарламента

Принятая Европарламентом резолюция, где оспаривается право Венгрии председательствовать в ЕС в 2024 году, является пропагандистской попыткой повлиять на... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:31

2023-06-09T08:31

2023-06-09T08:31

в мире

венгрия

брюссель

виктор орбан

евросоюз

европарламент

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БУДАПЕШТ, 9 июн - РИА Новости. Принятая Европарламентом резолюция, где оспаривается право Венгрии председательствовать в ЕС в 2024 году, является пропагандистской попыткой повлиять на сознание венгерского населения, чтобы снизить уровень поддержки правительства Виктора Орбана, заявил РИА Новости бывший венгерский разведчик, глава попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фёльди. Европейский парламент на пленарной сессии в Брюсселе в четверг принял резолюцию по ситуации с соблюдением принципа верховенства законов ЕС в Венгрии, в которой оспорил право Будапешта на председательство в совете Евросоюза во второй половине 2024 года из-за якобы нарушения этого принципа и несоблюдения европейских ценностей. "В ЕС считают, что правительство Орбана надо любым способом сменить. Это стратегический вопрос, если смотреть из Брюсселя. Как это можно сделать, если три раза на выборах не получилось, потому что нет серьезных противников, а венгерский народ не дурак? Попытаются убедить общество в том, чтобы люди сами сменили правительство Орбана, потому что если они смогут его сменить, то им будет лучше. Лучше, чем сейчас", - сказал Фёльди. По его словам, для достижения цели в Брюсселе используют два средства. Первое - это задержка выплаты причитающихся Венгрии денег из фондов ЕС. Эксперт полагает, что дотянуть с заморозкой средств могут до следующих парламентских выборов в 2026 году, чтобы за это время "люди начали думать, что их жизнь будет становиться все тяжелее, ведь денег из ЕС нет, и надо сменить правительство Орбана". "Это первый их способ, а второй – дискредитировать правительство Орбана на международном уровне... Чтобы Венгрия не получила председательства в ЕС во второй половине 2024 года и венгерское правительство преследовал позор и население думало, что правительство плохое", - отметил Фёльди. Он напомнил, что Европарламент не является тем органом, который принимает решения, а для лишения Венгрии председательства нужно единогласное решение всех 27 стран-членов ЕС. "Если хоть один не проголосует, принять такое постановление нельзя. То есть чтобы Венгрия не стала председателем, надо, чтобы все 27 сказали "Нет, это плохо, так не будет". В том числе представитель Венгрии. Это же абсурд! На данный момент это пропагандистская игра, которая по сути является атакой на мозги венгров. На ощущения венгров пытаются повлиять на каком-либо уровне" - сказал эксперт. Он также предположил, что если бы дошло до голосования в Евросовете, то две-три страны, включая Польшу, поддержали бы Венгрию с учетом многолетних взаимных связей и с расчетом, что Будапешт тоже придет им на помощь в трудной ситуации. Ранее министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Европарламент не уважает демократию и верховенство закона, поскольку критикует результаты прошлогодних парламентских выборов в Венгрии и пытается помешать председательству Будапешта в ЕС в 2024 году, хотя это установлено советом ЕС. В венгерском правительстве антивенгерскую резолюцию назвали "всего лишь политической акцией брюссельских левых". Венгрия, согласно принципу ротации, примет председательство в совете ЕС в июле 2024 года. Оно продлится полгода.

https://ria.ru/20230523/vengriya-1873624099.html

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

https://ria.ru/20230524/evropa-1873621075.html

https://ria.ru/20230302/evropa-1855460960.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросоюз, европарламент