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Кандидат в президенты США заявил о планах за 72 часа договориться с Путиным - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877243762.html
Кандидат в президенты США заявил о планах за 72 часа договориться с Путиным
Кандидат в президенты США заявил о планах за 72 часа договориться с Путиным - РИА Новости, 09.06.2023
Кандидат в президенты США заявил о планах за 72 часа договориться с Путиным
Предприниматель Вивек Рамасвами заявил в интервью Politico, что в случае избрания президентом США попытается за трое суток договориться с российским лидером... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:19
2023-06-09T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир путин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предприниматель Вивек Рамасвами заявил в интервью Politico, что в случае избрания президентом США попытается за трое суток договориться с российским лидером Владимиром Путиным о разрешении украинского конфликта и если Киев не согласится с этой сделкой, то будет воевать без американской помощи. Как пишет издание, "Рамасвами сказал, что хотел бы в начале своего президентского срока встретиться с Путиным и дать ему 72 часа на достижение договоренностей" по Украине. На время переговоров США заморозят экономическую и военную помощь Украине, чтобы, по задумке Рамасвами, "Москва могла доверять намерениям Вашингтона". Если стороны достигнут договоренности, но Киев решит продолжить воевать, то Вашингтон "прекратит ему помогать", развивает Politico идею Рамасвами. А если Россия впоследствии откажется соблюдать условия сделки, "Украину немедленно примут в НАТО", на РФ будет оказано "максимальное давление" в виде новых санкций, пишет Politico. Говоря о том, как ему удастся убедить европейцев в своем плане, Рамасвами указал на "строгие обязательства внутри НАТО", не следуя которым союзники рискуют лишиться поддержки альянса со стороны США. Предприниматель с индийскими корнями, объявивший о выдвижении кандидатом в президенты США, и раньше высказывался на эту тему. Так, он заявлял, что Вашингтону нужно убедить Киев пойти на "значительные уступки" в пользу России для завершения конфликта и что расширение НАТО стало единственной причиной проведения спецоперации.
https://ria.ru/20230607/ssha-1876641491.html
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сша
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в мире, сша, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Путин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кандидат в президенты США заявил о планах за 72 часа договориться с Путиным

Кандидат в президенты США Рамасвами хочет за 72 часа договориться с Путиным по Украине

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предприниматель Вивек Рамасвами заявил в интервью Politico, что в случае избрания президентом США попытается за трое суток договориться с российским лидером Владимиром Путиным о разрешении украинского конфликта и если Киев не согласится с этой сделкой, то будет воевать без американской помощи.
Как пишет издание, "Рамасвами сказал, что хотел бы в начале своего президентского срока встретиться с Путиным и дать ему 72 часа на достижение договоренностей" по Украине. На время переговоров США заморозят экономическую и военную помощь Украине, чтобы, по задумке Рамасвами, "Москва могла доверять намерениям Вашингтона".
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Если стороны достигнут договоренности, но Киев решит продолжить воевать, то Вашингтон "прекратит ему помогать", развивает Politico идею Рамасвами. А если Россия впоследствии откажется соблюдать условия сделки, "Украину немедленно примут в НАТО", на РФ будет оказано "максимальное давление" в виде новых санкций, пишет Politico.
Говоря о том, как ему удастся убедить европейцев в своем плане, Рамасвами указал на "строгие обязательства внутри НАТО", не следуя которым союзники рискуют лишиться поддержки альянса со стороны США.
Предприниматель с индийскими корнями, объявивший о выдвижении кандидатом в президенты США, и раньше высказывался на эту тему. Так, он заявлял, что Вашингтону нужно убедить Киев пойти на "значительные уступки" в пользу России для завершения конфликта и что расширение НАТО стало единственной причиной проведения спецоперации.
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