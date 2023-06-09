https://ria.ru/20230609/ukraina-1877243762.html

Кандидат в президенты США заявил о планах за 72 часа договориться с Путиным

Кандидат в президенты США заявил о планах за 72 часа договориться с Путиным - РИА Новости, 09.06.2023

Кандидат в президенты США заявил о планах за 72 часа договориться с Путиным

Предприниматель Вивек Рамасвами заявил в интервью Politico, что в случае избрания президентом США попытается за трое суток договориться с российским лидером... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:19

2023-06-09T15:19

2023-06-09T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

сша

владимир путин

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предприниматель Вивек Рамасвами заявил в интервью Politico, что в случае избрания президентом США попытается за трое суток договориться с российским лидером Владимиром Путиным о разрешении украинского конфликта и если Киев не согласится с этой сделкой, то будет воевать без американской помощи. Как пишет издание, "Рамасвами сказал, что хотел бы в начале своего президентского срока встретиться с Путиным и дать ему 72 часа на достижение договоренностей" по Украине. На время переговоров США заморозят экономическую и военную помощь Украине, чтобы, по задумке Рамасвами, "Москва могла доверять намерениям Вашингтона". Если стороны достигнут договоренности, но Киев решит продолжить воевать, то Вашингтон "прекратит ему помогать", развивает Politico идею Рамасвами. А если Россия впоследствии откажется соблюдать условия сделки, "Украину немедленно примут в НАТО", на РФ будет оказано "максимальное давление" в виде новых санкций, пишет Politico. Говоря о том, как ему удастся убедить европейцев в своем плане, Рамасвами указал на "строгие обязательства внутри НАТО", не следуя которым союзники рискуют лишиться поддержки альянса со стороны США. Предприниматель с индийскими корнями, объявивший о выдвижении кандидатом в президенты США, и раньше высказывался на эту тему. Так, он заявлял, что Вашингтону нужно убедить Киев пойти на "значительные уступки" в пользу России для завершения конфликта и что расширение НАТО стало единственной причиной проведения спецоперации.

https://ria.ru/20230607/ssha-1876641491.html

https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр