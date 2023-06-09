Кандидат в президенты США заявил о планах за 72 часа договориться с Путиным
Кандидат в президенты США Рамасвами хочет за 72 часа договориться с Путиным по Украине
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предприниматель Вивек Рамасвами заявил в интервью Politico, что в случае избрания президентом США попытается за трое суток договориться с российским лидером Владимиром Путиным о разрешении украинского конфликта и если Киев не согласится с этой сделкой, то будет воевать без американской помощи.
Как пишет издание, "Рамасвами сказал, что хотел бы в начале своего президентского срока встретиться с Путиным и дать ему 72 часа на достижение договоренностей" по Украине. На время переговоров США заморозят экономическую и военную помощь Украине, чтобы, по задумке Рамасвами, "Москва могла доверять намерениям Вашингтона".
Если стороны достигнут договоренности, но Киев решит продолжить воевать, то Вашингтон "прекратит ему помогать", развивает Politico идею Рамасвами. А если Россия впоследствии откажется соблюдать условия сделки, "Украину немедленно примут в НАТО", на РФ будет оказано "максимальное давление" в виде новых санкций, пишет Politico.
Говоря о том, как ему удастся убедить европейцев в своем плане, Рамасвами указал на "строгие обязательства внутри НАТО", не следуя которым союзники рискуют лишиться поддержки альянса со стороны США.
Предприниматель с индийскими корнями, объявивший о выдвижении кандидатом в президенты США, и раньше высказывался на эту тему. Так, он заявлял, что Вашингтону нужно убедить Киев пойти на "значительные уступки" в пользу России для завершения конфликта и что расширение НАТО стало единственной причиной проведения спецоперации.