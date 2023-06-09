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На Украине два объекта газодобычи и ЛЭП получили повреждения
На Украине два объекта газодобычи и ЛЭП получили повреждения - РИА Новости, 09.06.2023
На Украине два объекта газодобычи и ЛЭП получили повреждения
Два объекта газодобычи и ЛЭП повреждены в Житомирской области Украины, а также один из объектов газотранспортной системы в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:12
2023-06-09T12:12
2023-06-09T12:12
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Два объекта газодобычи и ЛЭП повреждены в Житомирской области Украины, а также один из объектов газотранспортной системы в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщило в Telegram-канале министерство энергетики. "Зафиксировано повреждение двух объектов газодобычи и линии электропередачи в Житомирской области. Также в результате артобстрела есть попадание в один из объектов оператора ГТС Украины в Запорожской области. Продолжается ликвидация последствий", - говорится в сообщении. Ночью агентство УНИАН сообщало о взрывах в Ровненской и Житомирской областях, на всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога.
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в мире, украина, житомирская область, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Житомирская область, Запорожская область
На Украине два объекта газодобычи и ЛЭП получили повреждения
Минэнерго Украины: два объекта газодобычи и ЛЭП повреждены в Житомирской области