https://ria.ru/20230609/ukraina-1877170991.html

На Украине два объекта газодобычи и ЛЭП получили повреждения

На Украине два объекта газодобычи и ЛЭП получили повреждения - РИА Новости, 09.06.2023

На Украине два объекта газодобычи и ЛЭП получили повреждения

Два объекта газодобычи и ЛЭП повреждены в Житомирской области Украины, а также один из объектов газотранспортной системы в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:12

2023-06-09T12:12

2023-06-09T12:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

житомирская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_f0288e586233456452c343b77e966d27.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Два объекта газодобычи и ЛЭП повреждены в Житомирской области Украины, а также один из объектов газотранспортной системы в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщило в Telegram-канале министерство энергетики. "Зафиксировано повреждение двух объектов газодобычи и линии электропередачи в Житомирской области. Также в результате артобстрела есть попадание в один из объектов оператора ГТС Украины в Запорожской области. Продолжается ликвидация последствий", - говорится в сообщении. Ночью агентство УНИАН сообщало о взрывах в Ровненской и Житомирской областях, на всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20230508/vzryvy-1870412109.html

украина

житомирская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, житомирская область, запорожская область