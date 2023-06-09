Рейтинг@Mail.ru
На Украине два объекта газодобычи и ЛЭП получили повреждения - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877170991.html
На Украине два объекта газодобычи и ЛЭП получили повреждения
На Украине два объекта газодобычи и ЛЭП получили повреждения - РИА Новости, 09.06.2023
На Украине два объекта газодобычи и ЛЭП получили повреждения
Два объекта газодобычи и ЛЭП повреждены в Житомирской области Украины, а также один из объектов газотранспортной системы в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:12
2023-06-09T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
житомирская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_f0288e586233456452c343b77e966d27.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Два объекта газодобычи и ЛЭП повреждены в Житомирской области Украины, а также один из объектов газотранспортной системы в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщило в Telegram-канале министерство энергетики. "Зафиксировано повреждение двух объектов газодобычи и линии электропередачи в Житомирской области. Также в результате артобстрела есть попадание в один из объектов оператора ГТС Украины в Запорожской области. Продолжается ликвидация последствий", - говорится в сообщении. Ночью агентство УНИАН сообщало о взрывах в Ровненской и Житомирской областях, на всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20230508/vzryvy-1870412109.html
украина
житомирская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c03ca659cdb2b25d47849b6e19da11ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, житомирская область, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Житомирская область, Запорожская область
На Украине два объекта газодобычи и ЛЭП получили повреждения

Минэнерго Украины: два объекта газодобычи и ЛЭП повреждены в Житомирской области

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Два объекта газодобычи и ЛЭП повреждены в Житомирской области Украины, а также один из объектов газотранспортной системы в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщило в Telegram-канале министерство энергетики.
«
"Зафиксировано повреждение двух объектов газодобычи и линии электропередачи в Житомирской области. Также в результате артобстрела есть попадание в один из объектов оператора ГТС Украины в Запорожской области. Продолжается ликвидация последствий", - говорится в сообщении.
Ночью агентство УНИАН сообщало о взрывах в Ровненской и Житомирской областях, на всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Киеве заявили о повреждении резервуара с дизельным топливом
8 мая, 07:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖитомирская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала