https://ria.ru/20230609/ucheniya-1877180386.html

Россия примет участие в организованных Китаем учениях

Россия примет участие в организованных Китаем учениях - РИА Новости, 09.06.2023

Россия примет участие в организованных Китаем учениях

Россия примет участие в организованных Китаем учениях "Север. Взаимодействие-2023", сообщило в пятницу министерство обороны КНР. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:43

2023-06-09T12:43

2023-06-09T12:56

китай

россия

валерий герасимов

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ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. Россия примет участие в организованных Китаем учениях "Север. Взаимодействие-2023", сообщило в пятницу министерство обороны КНР."Российская сторона по приглашению примет участие в учениях, организованных Китаем, "Север. Взаимодействие-2023", - говорится в сообщении ведомства.Подробностей о времени и месте проведения учений не приводится.В пятницу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры по видеосвязи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Лю Чжэньли, назначенным на должность в марте этого года.Как сообщило министерство обороны Китая, стороны обменялись мнениями о реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, а также об углублении сотрудничества между армиями.

https://ria.ru/20230524/zapad-1873792098.html

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китай, россия, валерий герасимов