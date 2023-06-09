https://ria.ru/20230609/ucheniya-1877145713.html
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота - РИА Новости, 09.06.2023
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота
Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой будут проведены в Севастополе утром в пятницу, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:39
2023-06-09T10:39
2023-06-09T10:39
севастополь
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой будут проведены в Севастополе утром в пятницу, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "На Северном молу ориентировочно с 11.30 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20230608/ucheniya-1877079181.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота
Губернатор Севастополя предупредил жителей о плановых противодиверсионных учениях флота