https://ria.ru/20230609/ucheniya-1877145713.html

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота - РИА Новости, 09.06.2023

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота

Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой будут проведены в Севастополе утром в пятницу, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:39

2023-06-09T10:39

2023-06-09T10:39

севастополь

безопасность

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой будут проведены в Севастополе утром в пятницу, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "На Северном молу ориентировочно с 11.30 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20230608/ucheniya-1877079181.html

севастополь

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

севастополь, безопасность, михаил развожаев