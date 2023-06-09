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Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота - РИА Новости, 09.06.2023
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10:39 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/ucheniya-1877145713.html
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота - РИА Новости, 09.06.2023
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота
Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой будут проведены в Севастополе утром в пятницу, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:39
2023-06-09T10:39
севастополь
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой будут проведены в Севастополе утром в пятницу, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "На Северном молу ориентировочно с 11.30 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал Развожаев.
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севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота

Губернатор Севастополя предупредил жителей о плановых противодиверсионных учениях флота

© Минобороны РоссииРазведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс" прибывает в пункт постоянного базирования в Севастополе
Разведывательный корабль Черноморского флота Иван Хурс прибывает в пункт постоянного базирования в Севастополе
© Минобороны России
Разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс" прибывает в пункт постоянного базирования в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой будут проведены в Севастополе утром в пятницу, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"На Северном молу ориентировочно с 11.30 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал Развожаев.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
8 июня, 19:56
 
СевастопольБезопасностьМихаил Развожаев
 
 
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