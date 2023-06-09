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Украинский наводчик получил 20 лет колонии за убийства мирных жителей ЛНР - РИА Новости, 09.06.2023
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11:41 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/ubiystva-1877162908.html
Украинский наводчик получил 20 лет колонии за убийства мирных жителей ЛНР
Украинский наводчик получил 20 лет колонии за убийства мирных жителей ЛНР - РИА Новости, 09.06.2023
Украинский наводчик получил 20 лет колонии за убийства мирных жителей ЛНР
Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского наводчика, участвовавшего в расстреле из минометов жилых домов в регионе, в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:41
2023-06-09T11:41
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
главная военная прокуратура рф
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского наводчика, участвовавшего в расстреле из минометов жилых домов в регионе, в результате чего погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службах Главной военной прокуратуры и Следственного комитета России. По информации ведомств, в июне 2022 года Вадим Додачко "с целью убийства и устрашения мирного населения" передал минометному расчету ВСУ координаты пяти частных домов в поселке Врубовка в ЛНР. Затем эти сведения использовали для наведения и корректировки стрельбы из минометного оружия по жилым домам. В результате обстрела, который украинские военные вели более 40 минут, погибли двое мирных жителей, 17-летний сын одного из них получил множественные осколочные ранения. "Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя командира роты огневой поддержки 108-го отдельного горно-штурмового батальона старшего лейтенанта Вадима Додачко... Приговорил Додачко к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ГВП. Фигурант признан виновным в убийстве двух лиц, совершенном организованной группой общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой общеопасным способом и жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. "Додачко полностью признал вину и раскаялся в содеянном", - сказали в СК РФ.
https://ria.ru/20230531/prigovor-1875259819.html
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безопасность, луганская народная республика, россия, главная военная прокуратура рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Главная военная прокуратура РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский наводчик получил 20 лет колонии за убийства мирных жителей ЛНР

Суд ЛНР дал украинскому наводчику Додачко 20 лет колонии за расстрелы домов из минометов

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского наводчика, участвовавшего в расстреле из минометов жилых домов в регионе, в результате чего погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службах Главной военной прокуратуры и Следственного комитета России.
По информации ведомств, в июне 2022 года Вадим Додачко "с целью убийства и устрашения мирного населения" передал минометному расчету ВСУ координаты пяти частных домов в поселке Врубовка в ЛНР. Затем эти сведения использовали для наведения и корректировки стрельбы из минометного оружия по жилым домам. В результате обстрела, который украинские военные вели более 40 минут, погибли двое мирных жителей, 17-летний сын одного из них получил множественные осколочные ранения.
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"Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя командира роты огневой поддержки 108-го отдельного горно-штурмового батальона старшего лейтенанта Вадима Додачко... Приговорил Додачко к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ГВП.
Фигурант признан виновным в убийстве двух лиц, совершенном организованной группой общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой общеопасным способом и жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
"Додачко полностью признал вину и раскаялся в содеянном", - сказали в СК РФ.
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