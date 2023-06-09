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Жители Бурятии отправили в зону СВО четыре УАЗа
Жители Бурятии отправили в зону СВО четыре УАЗа - РИА Новости, 09.06.2023
Жители Бурятии отправили в зону СВО четыре УАЗа
Жители Бурятии отправили еще четыре автомобиля военным на СВО, один из них оборудован в мобильную баню, сообщил в пятницу министр спорта и молодежной политики... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T07:50
2023-06-09T07:50
2023-06-09T07:50
надежные люди
общество
иволгинский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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УЛАН-УДЭ, 9 июн – РИА Новости. Жители Бурятии отправили еще четыре автомобиля военным на СВО, один из них оборудован в мобильную баню, сообщил в пятницу министр спорта и молодежной политики республики Иван Козырев. "Отправили еще четыре транспортных средства… Уникальная работа - один из УАЗов переоборудован в мобильную баню, в которой все сделано для максимального удобства солдат, конечно, насколько это возможно", - написал Козырев в своем телеграм-канале. Он отметил, что автомобили были переданы Забайкальской базой авиационной охраны лесов, Кикинским лесхозом, Иволгинским районом и Хандагатайским лесхозом. "Такая сплоченность и поддержка со своей Родины придает еще большей уверенности, что уже совсем скоро все наши задачи будут выполнены!" - подытожил Козырев.
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877042833.html
иволгинский район
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общество, иволгинский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Общество, Иволгинский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Жители Бурятии отправили в зону СВО четыре УАЗа
Министр спорта Козырев: жители Бурятии отправили в зону СВО четыре УАЗа