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Запад поощряет все действия Киева, включая тайные тюрьмы, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:03 09.06.2023 (обновлено: 12:36 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/tyurmy-1877151467.html
Запад поощряет все действия Киева, включая тайные тюрьмы, заявил Пушилин
Запад поощряет все действия Киева, включая тайные тюрьмы, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.06.2023
Запад поощряет все действия Киева, включая тайные тюрьмы, заявил Пушилин
Украине на данном этапе уже нет смысла создавать тайные тюрьмы, ведь все действия киевского режима "поощряются" Западом, а ожидать справедливого разбирательства РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:03
2023-06-09T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украине на данном этапе уже нет смысла создавать тайные тюрьмы, ведь все действия киевского режима "поощряются" Западом, а ожидать справедливого разбирательства со стороны международного сообщества не стоит, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. "Что касается тайных тюрем, на данном этапе зачем Украине что-то придумывать, зачем делать что-то тайным, если все ее действия поощряются со стороны Запада? Если мы берем 2021 год, то на 2021 год ВКПЧ ООН зафиксировало наличие 30 таких тайных тюрем на территории оставшейся части Украины. Тогда это вызвало даже определенную дискуссию. Ни на что это, увы, не повлияло. Это просто фиксация, что эти тюрьмы есть", - сказал Пушилин РИА Новости. "Мы прекрасно понимаем, что такое тайные тюрьмы. Это пытки, это издевательства, причем как над гражданскими лицами, так и над военнослужащими, то есть в нарушение Женевской конвенции от 1949 года, ну и, конечно, нарушение всех прав человека. Но это никого не интересует", - добавил он. Пушилин подчеркнул, что пока "Украина не будет повержена, никакого справедливого разбирательства со стороны международного сообщества ждать не приходится". "Конечно же, за все военные преступления тех военнослужащих украинского режима, которые находятся сейчас у нас, под нашим контролем, конечно же, в отношении них выходят судебные решения. Они широко освещаются, об этом легко получить информацию", - сказал врио главы ДНР. Пушилин подчеркнул, что ни один военный преступник не должен уйти от наказания, тем более срока давности за военные преступления нет. Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина &gt;&gt;
https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запад поощряет все действия Киева, включая тайные тюрьмы, заявил Пушилин

Пушилин: Киеву нет смысла создавать тайные тюрьмы, так как Запад поощряет все его действия

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украине на данном этапе уже нет смысла создавать тайные тюрьмы, ведь все действия киевского режима "поощряются" Западом, а ожидать справедливого разбирательства со стороны международного сообщества не стоит, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Что касается тайных тюрем, на данном этапе зачем Украине что-то придумывать, зачем делать что-то тайным, если все ее действия поощряются со стороны Запада? Если мы берем 2021 год, то на 2021 год ВКПЧ ООН зафиксировало наличие 30 таких тайных тюрем на территории оставшейся части Украины. Тогда это вызвало даже определенную дискуссию. Ни на что это, увы, не повлияло. Это просто фиксация, что эти тюрьмы есть", - сказал Пушилин РИА Новости.
"Мы прекрасно понимаем, что такое тайные тюрьмы. Это пытки, это издевательства, причем как над гражданскими лицами, так и над военнослужащими, то есть в нарушение Женевской конвенции от 1949 года, ну и, конечно, нарушение всех прав человека. Но это никого не интересует", - добавил он. Пушилин подчеркнул, что пока "Украина не будет повержена, никакого справедливого разбирательства со стороны международного сообщества ждать не приходится".
"Конечно же, за все военные преступления тех военнослужащих украинского режима, которые находятся сейчас у нас, под нашим контролем, конечно же, в отношении них выходят судебные решения. Они широко освещаются, об этом легко получить информацию", - сказал врио главы ДНР. Пушилин подчеркнул, что ни один военный преступник не должен уйти от наказания, тем более срока давности за военные преступления нет.
Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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