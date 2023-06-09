https://ria.ru/20230609/turtsiya-1877319521.html

Лавров поговорил с новым главой МИД Турции Фиданом

Лавров поговорил с новым главой МИД Турции Фиданом - РИА Новости, 09.06.2023

Лавров поговорил с новым главой МИД Турции Фиданом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с новым главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом, стороны подтвердили РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T20:11

2023-06-09T20:11

2023-06-09T20:23

турция

россия

сергей лавров

хакан фидан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с новым главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом, стороны подтвердили настрой на продолжение сотрудничества и обсудили график предстоящих двусторонних контактов, говорится в сообщении МИД РФ."Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам российско-турецкого сотрудничества, включая деятельность Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с акцентом на крупных проектах в сфере энергетики. Обсужден график предстоящих двусторонних контактов. Затронута актуальная международная и региональная проблематика", - говорится в сообщении МИД России о телефонном разговоре Лаврова с Фиданом."Обоюдно подтверждена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - подчеркнули в МИД РФ.Новым главой МИД Турции назначен Хакан Фидан, занимавший ранее пост главы Национальной разведывательной организации (MİT) и принимавший активное участие в переговорах по урегулированию отношений Анкары и Дамаска, проведенных в Москве.

https://ria.ru/20230609/turtsiya-1877211557.html

турция

россия

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турция, россия, сергей лавров, хакан фидан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)