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Лавров поговорил с новым главой МИД Турции Фиданом - РИА Новости, 09.06.2023
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20:11 09.06.2023 (обновлено: 20:23 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/turtsiya-1877319521.html
Лавров поговорил с новым главой МИД Турции Фиданом
Лавров поговорил с новым главой МИД Турции Фиданом - РИА Новости, 09.06.2023
Лавров поговорил с новым главой МИД Турции Фиданом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с новым главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом, стороны подтвердили РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:11
2023-06-09T20:23
турция
россия
сергей лавров
хакан фидан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с новым главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом, стороны подтвердили настрой на продолжение сотрудничества и обсудили график предстоящих двусторонних контактов, говорится в сообщении МИД РФ."Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам российско-турецкого сотрудничества, включая деятельность Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с акцентом на крупных проектах в сфере энергетики. Обсужден график предстоящих двусторонних контактов. Затронута актуальная международная и региональная проблематика", - говорится в сообщении МИД России о телефонном разговоре Лаврова с Фиданом."Обоюдно подтверждена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - подчеркнули в МИД РФ.Новым главой МИД Турции назначен Хакан Фидан, занимавший ранее пост главы Национальной разведывательной организации (MİT) и принимавший активное участие в переговорах по урегулированию отношений Анкары и Дамаска, проведенных в Москве.
https://ria.ru/20230609/turtsiya-1877211557.html
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турция, россия, сергей лавров, хакан фидан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Турция, Россия, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров поговорил с новым главой МИД Турции Фиданом

Лавров поговорил с новым главой МИД Турции Фиданом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с новым главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом, стороны подтвердили настрой на продолжение сотрудничества и обсудили график предстоящих двусторонних контактов, говорится в сообщении МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам российско-турецкого сотрудничества, включая деятельность Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с акцентом на крупных проектах в сфере энергетики. Обсужден график предстоящих двусторонних контактов. Затронута актуальная международная и региональная проблематика", - говорится в сообщении МИД России о телефонном разговоре Лаврова с Фиданом.
«
"Обоюдно подтверждена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - подчеркнули в МИД РФ.
Новым главой МИД Турции назначен Хакан Фидан, занимавший ранее пост главы Национальной разведывательной организации (MİT) и принимавший активное участие в переговорах по урегулированию отношений Анкары и Дамаска, проведенных в Москве.
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ТурцияРоссияСергей ЛавровХакан ФиданМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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