https://ria.ru/20230609/turtsiya-1877211557.html

Посол в Анкаре оценил интерес российских туристов к Турции

Посол в Анкаре оценил интерес российских туристов к Турции - РИА Новости, 09.06.2023

Посол в Анкаре оценил интерес российских туристов к Турции

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов предположил, что российских туристов в Турции могли испугать в мае значительно выросшие цены, но в целом наши... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:03

2023-06-09T14:03

2023-06-09T14:03

туризм

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турция

анкара (провинция)

алексей ерхов

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АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов предположил, что российских туристов в Турции могли испугать в мае значительно выросшие цены, но в целом наши соотечественники заинтересованы в отдыхе в стране. "Думаю, сезон будет успешным. Наши туристы сюда едут. Статистика за первые четыре месяца этого года свидетельствует об увеличении количества российских путешественников по сравнению с показателями прошлого года. Может быть, в мае динамика несколько снизилась, но о причинах этого можно только догадываться", – заявил посол турецкому изданию Ekonomim. "Испугался ли кто-нибудь? Не могу исключать, что кто-то мог. А кого-то, может быть, отпугнули серьезно возросшие цены", – сказал дипломат. По его словам, в туристической индустрии рыночные принципы работают четко. "Если что-то где-то пойдет не так, то рынок быстро отреагирует. В целом, можно заверить, что интерес к отдыху в Турции у наших туристов был, есть и будет", – добавил дипломат.

https://ria.ru/20230604/turtsiya-1875805553.html

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новости - туризм, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, туризм, куда можно лететь