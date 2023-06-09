https://ria.ru/20230609/turtsiya-1877211557.html
Посол в Анкаре оценил интерес российских туристов к Турции
Посол в Анкаре оценил интерес российских туристов к Турции - РИА Новости, 09.06.2023
Посол в Анкаре оценил интерес российских туристов к Турции
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов предположил, что российских туристов в Турции могли испугать в мае значительно выросшие цены, но в целом наши... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:03
2023-06-09T14:03
2023-06-09T14:03
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АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов предположил, что российских туристов в Турции могли испугать в мае значительно выросшие цены, но в целом наши соотечественники заинтересованы в отдыхе в стране. "Думаю, сезон будет успешным. Наши туристы сюда едут. Статистика за первые четыре месяца этого года свидетельствует об увеличении количества российских путешественников по сравнению с показателями прошлого года. Может быть, в мае динамика несколько снизилась, но о причинах этого можно только догадываться", – заявил посол турецкому изданию Ekonomim. "Испугался ли кто-нибудь? Не могу исключать, что кто-то мог. А кого-то, может быть, отпугнули серьезно возросшие цены", – сказал дипломат. По его словам, в туристической индустрии рыночные принципы работают четко. "Если что-то где-то пойдет не так, то рынок быстро отреагирует. В целом, можно заверить, что интерес к отдыху в Турции у наших туристов был, есть и будет", – добавил дипломат.
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новости - туризм, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, Туризм, куда можно лететь
Посол в Анкаре оценил интерес российских туристов к Турции
Посол России в Анкаре: российских туристов в Турции могли испугать возросшие цены
АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов предположил, что российских туристов в Турции могли испугать в мае значительно выросшие цены, но в целом наши соотечественники заинтересованы в отдыхе в стране.
"Думаю, сезон будет успешным. Наши туристы сюда едут. Статистика за первые четыре месяца этого года свидетельствует об увеличении количества российских путешественников по сравнению с показателями прошлого года. Может быть, в мае динамика несколько снизилась, но о причинах этого можно только догадываться", – заявил посол турецкому изданию Ekonomim.
"Испугался ли кто-нибудь? Не могу исключать, что кто-то мог. А кого-то, может быть, отпугнули серьезно возросшие цены", – сказал дипломат.
По его словам, в туристической индустрии рыночные принципы работают четко. "Если что-то где-то пойдет не так, то рынок быстро отреагирует. В целом, можно заверить, что интерес к отдыху в Турции у наших туристов был, есть и будет", – добавил дипломат.
Названы альтернативы Турции в плане летнего отдыха