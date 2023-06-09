https://ria.ru/20230609/turizm-1877115672.html

Эксперт рассказал, почему Турция станет дороже для российских туристов

Эксперт рассказал, почему Турция станет дороже для российских туристов - РИА Новости, 09.06.2023

Эксперт рассказал, почему Турция станет дороже для российских туристов

Турция станет дороже для российских туристов в связи с ростом цен и курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте - лире, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T04:54

2023-06-09T04:54

2023-06-09T09:42

туризм

экономика

турция

мехмет шимшек

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АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Турция станет дороже для российских туристов в связи с ростом цен и курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте - лире, заявил РИА Новости экономист Реджеп Эрчин. Лира дешевеет к доллару с конца мая. За этот период доллар подорожал к турецкой валюте на 16,7%. В четверг курс впервые поднимался выше 23,5 лиры за доллар. "Независимо от роста цен на иностранную валюту и политики, которую будет проводить экономическая администрация под руководством Мехмета Шимшека (новый глава Минфина Турции – ред.), мы не ожидаем, что это негативно отразится на турецко-российских отношениях. Судьба турецко-российских отношений слишком глубока и ценна, чтобы приносить её в жертву краткосрочной политике. Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже", - заявил собеседник агентства. Однако, по мнению эксперта, для туристов с иностранной валютой, такой, например, как евро, доллар или фунт стерлингов, и особенно для европейских туристов, Турция становится "дешевым курортным поселком". "К сожалению, мы превращаемся в очень дешевый курортный поселок и по качеству, и по цене", - заявил экономист. Аналитик считает возможным восстановление баланса текущего счета Турции с увеличением притока иностранной валюты в страну в летние месяцы и снижением импорта энергоносителей. "Важно, чтобы Турция привлекала иностранную валюту через прямые инвестиции, и чтобы эти прямые инвестиции формировались в секторах, которые будут закрывать баланс текущего счета. Любая другая политика, которой будет придерживаться руководство экономики в новом периоде, поможет Турции лишь решить краткосрочные проблемы и нанесет вред турецкой экономике в долгосрочной перспективе", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230604/turtsiya-1875805553.html

https://ria.ru/20230529/stambul-1874768107.html

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экономика, турция, мехмет шимшек