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Прокуратура в США намерена добиться скорого суда над Трампом - РИА Новости, 09.06.2023
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22:17 09.06.2023 (обновлено: 22:27 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/trump-1877331403.html
Прокуратура в США намерена добиться скорого суда над Трампом
Прокуратура в США намерена добиться скорого суда над Трампом - РИА Новости, 09.06.2023
Прокуратура в США намерена добиться скорого суда над Трампом
Прокуратура США будет добиваться скорого суда над экс-президентом Дональдом Трампом, который обвиняется в неправомерном хранении секретной документации, заявил... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T22:17
2023-06-09T22:27
в мире
сша
арест трампа
майами
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура США будет добиваться скорого суда над экс-президентом Дональдом Трампом, который обвиняется в неправомерном хранении секретной документации, заявил спецпрокурор Джек Смит.Сам Трамп, который во вторник вызван в суд города Майами, настаивает на своей невиновности."Мой офис будет добиваться скорого суда по этому делу в соответствии с общественным интересом и правами обвиняемого", - заявил Смит.Заключение, которое ранее обнародовало министерство юстиции, содержит 38 пунктов обвинения против Трампа и его помощника Уолта Науты.
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в мире, сша, арест трампа, майами, дональд трамп
В мире, США, Арест Трампа, Майами, Дональд Трамп
Прокуратура в США намерена добиться скорого суда над Трампом

Прокуратура в США намерена добиться скорого суда над Трампом по делу о документах

© AP Photo / Seth WenigТрамп в зале суда
Трамп в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Трамп в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура США будет добиваться скорого суда над экс-президентом Дональдом Трампом, который обвиняется в неправомерном хранении секретной документации, заявил спецпрокурор Джек Смит.
Сам Трамп, который во вторник вызван в суд города Майами, настаивает на своей невиновности.
«
"Мой офис будет добиваться скорого суда по этому делу в соответствии с общественным интересом и правами обвиняемого", - заявил Смит.
Заключение, которое ранее обнародовало министерство юстиции, содержит 38 пунктов обвинения против Трампа и его помощника Уолта Науты.
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