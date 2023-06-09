https://ria.ru/20230609/trump-1877331403.html
Прокуратура в США намерена добиться скорого суда над Трампом
Прокуратура в США намерена добиться скорого суда над Трампом - РИА Новости, 09.06.2023
Прокуратура в США намерена добиться скорого суда над Трампом
Прокуратура США будет добиваться скорого суда над экс-президентом Дональдом Трампом, который обвиняется в неправомерном хранении секретной документации, заявил... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T22:17
2023-06-09T22:17
2023-06-09T22:27
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сша
арест трампа
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура США будет добиваться скорого суда над экс-президентом Дональдом Трампом, который обвиняется в неправомерном хранении секретной документации, заявил спецпрокурор Джек Смит.Сам Трамп, который во вторник вызван в суд города Майами, настаивает на своей невиновности."Мой офис будет добиваться скорого суда по этому делу в соответствии с общественным интересом и правами обвиняемого", - заявил Смит.Заключение, которое ранее обнародовало министерство юстиции, содержит 38 пунктов обвинения против Трампа и его помощника Уолта Науты.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
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в мире, сша, арест трампа, майами, дональд трамп
В мире, США, Арест Трампа, Майами, Дональд Трамп
Прокуратура в США намерена добиться скорого суда над Трампом
Прокуратура в США намерена добиться скорого суда над Трампом по делу о документах