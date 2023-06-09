https://ria.ru/20230609/trump-1877330193.html

Трамп мог хранить секретные документы в туалете и ванной, заявили в суде

Трамп мог хранить секретные документы в туалете и ванной, заявили в суде - РИА Новости, 09.06.2023

Трамп мог хранить секретные документы в туалете и ванной, заявили в суде

Экс-президент США Дональд Трамп, предположительно, хранил секретные документы в различных помещениях своего особняка в Мар-а-Лаго (штат Флорида), включая... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T22:00

2023-06-09T22:00

2023-06-09T23:39

в мире

сша

флорида

дональд трамп

майами

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, предположительно, хранил секретные документы в различных помещениях своего особняка в Мар-а-Лаго (штат Флорида), включая ванную, туалет, спальню и кладовую, говорится в обвинительном заключении, которое обнародовал в пятницу окружной суд штата Флорида. "С января по 15 марта 2021 года некоторые коробки (с секретными документами - ред.) Дональда Трампа хранились в Бело-золотом бальном зале клуба Мар-а-Лаго, где проходили мероприятия и встречи. Коробки Трампа какое-то время стояли на сцене бального зала", - следует из заключения, в котором, среди прочего, представлены и снимки стоящих в указанных помещениях коробок. Помимо этого, бывший хозяин Белого дома, предположительно хранил засекреченные файлы "в бальном зале, ванной и душевой, служебных помещениях, спальне и кладовой". Также в нем утверждается, что некоторые из этих коробок были перенесены лично Трампом и его помощником Уолтом Наутой в бизнес-центр, расположенный на территории флоридского поместья политика. Сам особняк, согласно документам, представлял собой и жилище, и закрытый клуб, который "насчитывал сотни членов и был укомплектован более чем 150 штатными и временными сотрудниками". В пятницу Трампу были предъявлены обвинения по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и дачу ложных показаний. Сам экс-президент, который настаивает на своей невиновности, вызван в суд города Майами в следующий вторник. Каждая из статей предполагает наказание в виде длительного тюремного заключения – на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

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в мире, сша, флорида, дональд трамп, майами, арест трампа