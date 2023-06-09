https://ria.ru/20230609/trump-1877324156.html
Трампу предъявили новые обвинения, грозящие десятками лет тюрьмы
Трампу предъявили новые обвинения, грозящие десятками лет тюрьмы - РИА Новости, 09.06.2023
Трампу предъявили новые обвинения, грозящие десятками лет тюрьмы
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:51
2023-06-09T20:51
2023-06-09T22:56
в мире
арест трампа
дональд трамп
джо байден
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майами
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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью, следует из обвинительного заключения окружного суда штата Флорида.Список, утвержденный "большим жюри" присяжных, включает 31 пункт "умышленного хранения информации, имеющей отношений к национальной обороне", "заговор с целью препятствования правосудию", "сокрытие документации или записей", "ложные заявления и показания". Каждая из статей предполагает тюремное заключение на срок до 20 лет.Уточняется, что с января по 15 марта 2021 года некоторые коробки с секретными документами Трамп хранил в Бело-золотом бальном зале клуба Мар-а-Лаго, где проходили мероприятия и встречи. "Коробки какое-то время стояли на сцене бального зала", — следует из заключения, в котором, среди прочего, представлены подтверждающие это снимки. Помимо этого, бывший хозяин Белого дома, предположительно, хранил засекреченные файлы "в ванной и душевой, служебных помещениях, спальне и кладовой".Также утверждается, что некоторые из этих коробок политик его помощник Уолт Наутой перенесли в бизнес-центр, расположенный на территории флоридского поместья Трампа.Сам особняк, согласно документам, представлял собой и жилище, и закрытый клуб, который "насчитывал сотни членов и был укомплектован более чем 150 штатными и временными сотрудниками".Бывшего президента США вызвали в суд Майами в следующий вторник.Он при этом продолжает настаивать на своей невиновности. Он также напомнил, что дома и в офисе действующего главы государства Джо Байдена обнаружили "1850 коробок" секретных материалов, которые, предположительно, находились там в бытность его частным лицом.В мае Трампу уже предъявили уголовные обвинения в фальсификации деловой документации. Речь идет об оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, включая якобы имевшую место связь с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он не признал.
https://ria.ru/20230525/vybory-1873990323.html
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в мире, арест трампа, дональд трамп, джо байден, сша, майами, флорида
В мире, Арест Трампа, Дональд Трамп, Джо Байден, США, Майами, Флорида
Трампу предъявили новые обвинения, грозящие десятками лет тюрьмы
Суд штата Флорида предъявил экс-президенту США Дональду Трампу обвинение по 38 пунктам
ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью, следует из обвинительного заключения окружного суда штата Флорида.
Список, утвержденный "большим жюри" присяжных, включает 31 пункт "умышленного хранения информации, имеющей отношений к национальной обороне", "заговор с целью препятствования правосудию", "сокрытие документации или записей", "ложные заявления и показания". Каждая из статей предполагает тюремное заключение на срок до 20 лет.
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Уточняется, что с января по 15 марта 2021 года некоторые коробки с секретными документами Трамп хранил в Бело-золотом бальном зале клуба Мар-а-Лаго, где проходили мероприятия и встречи.
"Коробки какое-то время стояли на сцене бального зала", — следует из заключения, в котором, среди прочего, представлены подтверждающие это снимки.
Помимо этого, бывший хозяин Белого дома, предположительно, хранил засекреченные файлы "в ванной и душевой, служебных помещениях, спальне и кладовой".
Также утверждается, что некоторые из этих коробок политик его помощник Уолт Наутой перенесли в бизнес-центр, расположенный на территории флоридского поместья Трампа.
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Сам особняк, согласно документам, представлял собой и жилище, и закрытый клуб, который "насчитывал сотни членов и был укомплектован более чем 150 штатными и временными сотрудниками".
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в следующий вторник.
Он при этом продолжает настаивать на своей невиновности. Он также напомнил, что дома и в офисе действующего главы государства Джо Байдена
обнаружили "1850 коробок" секретных материалов, которые, предположительно, находились там в бытность его частным лицом.
В мае Трампу уже предъявили уголовные обвинения в фальсификации деловой документации. Речь идет об оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, включая якобы имевшую место связь с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он не признал.
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