https://ria.ru/20230609/trevoga-1877334439.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T23:01
2023-06-09T23:01
2023-06-09T23:28
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ведомства, сигнал тревоги в Харьковской области прозвучал в 22.51 (совпадает с мск), а в Николаевской области - в 22.30. В Одесской области сигнал тревоги прозвучал в 23.12, а в Днепропетровской - в 23.22. Также тревога звучит на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877332021.html
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в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, николаевская область
В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Николаевская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Харьковской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу