https://ria.ru/20230609/transport-1877308803.html

Собянин отметил улучшение транспортной ситуации в Москве

Собянин отметил улучшение транспортной ситуации в Москве - РИА Новости, 09.06.2023

Собянин отметил улучшение транспортной ситуации в Москве

Транспортная ситуация в Москве с 2010 года улучшилась на 10-15%, транспортный коллапс не допустят, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:52

2023-06-09T18:52

2023-06-09T18:52

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

единая россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Транспортная ситуация в Москве с 2010 года улучшилась на 10-15%, транспортный коллапс не допустят, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "С учётом роста почти на полмиллиона за это время (с 2010 г) машин, увеличения Москвы и Подмосковья на 2 миллиона человек, за этот период транспортная ситуация Москвы должна была ухудшиться процентов на 70. Хотя ухудшаться ей было уже некуда. Сегодня она на 10-15% улучшилась от того, что было... Мы ушли от транспортного коллапса, и мы его не допустим", - сказал Собянин в ходе встречи с активом регионального отделения партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20230608/sobyanin-1876931029.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, единая россия