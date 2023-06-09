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Собянин отметил улучшение транспортной ситуации в Москве - РИА Новости, 09.06.2023
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18:52 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/transport-1877308803.html
Собянин отметил улучшение транспортной ситуации в Москве
Собянин отметил улучшение транспортной ситуации в Москве - РИА Новости, 09.06.2023
Собянин отметил улучшение транспортной ситуации в Москве
Транспортная ситуация в Москве с 2010 года улучшилась на 10-15%, транспортный коллапс не допустят, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:52
2023-06-09T18:52
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
единая россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Транспортная ситуация в Москве с 2010 года улучшилась на 10-15%, транспортный коллапс не допустят, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "С учётом роста почти на полмиллиона за это время (с 2010 г) машин, увеличения Москвы и Подмосковья на 2 миллиона человек, за этот период транспортная ситуация Москвы должна была ухудшиться процентов на 70. Хотя ухудшаться ей было уже некуда. Сегодня она на 10-15% улучшилась от того, что было... Мы ушли от транспортного коллапса, и мы его не допустим", - сказал Собянин в ходе встречи с активом регионального отделения партии "Единая Россия".
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москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, единая россия
Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Единая Россия
Собянин отметил улучшение транспортной ситуации в Москве

Мэр Собянин: транспортная ситуация в Москве улучшилась на 10-15 процентов с 2010 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Транспортная ситуация в Москве с 2010 года улучшилась на 10-15%, транспортный коллапс не допустят, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"С учётом роста почти на полмиллиона за это время (с 2010 г) машин, увеличения Москвы и Подмосковья на 2 миллиона человек, за этот период транспортная ситуация Москвы должна была ухудшиться процентов на 70. Хотя ухудшаться ей было уже некуда. Сегодня она на 10-15% улучшилась от того, что было... Мы ушли от транспортного коллапса, и мы его не допустим", - сказал Собянин в ходе встречи с активом регионального отделения партии "Единая Россия".
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Сергей СобянинЕдиная Россия
 
 
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