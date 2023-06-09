https://ria.ru/20230609/transformatsiya-1877131932.html

Сбер и правительство Омской области обсудили цифровую трансформацию региона

Сбер и правительство Омской области обсудили цифровую трансформацию региона - РИА Новости, 09.06.2023

Сбер и правительство Омской области обсудили цифровую трансформацию региона

Состоялась рабочая встреча руководства Сбербанка и главы Омской области Виталия Хоценко, на которой стороны обсудили цифровую трансформацию региона, рассказали... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:26

2023-06-09T09:26

2023-06-09T09:40

омская область

экономика

технологии

омская область

виталий хоценко

сбербанк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877132695_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_1397ebefe4b6cfe2ccf79f044245b0b8.jpg

ОМСК, 9 июн - РИА Новости. Состоялась рабочая встреча руководства Сбербанка и главы Омской области Виталия Хоценко, на которой стороны обсудили цифровую трансформацию региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. Хоценко и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин обсудили главные задачи социально-экономического развития и укрепления экономического и промышленного потенциала региона. В том числе Сбер и Омская область договорились взаимодействовать в сфере ESG и развитии технологий искусственного интеллекта. "Сбер - один из лидеров цифровой трансформации. Возможности компании позволят достичь стратегически важной цели, которая стоит перед региональным правительством, а именно - создать комфортные условия жизни омичей благодаря современным технологиям. В регионе уже применяются цифровые решения в здравоохранении, образовании, обеспечении безопасности и предоставлении государственных услуг. Есть перспективы развития в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, будем работать над внедрением", - рассказал первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков. Работа проходила в проектных командах из представителей профильных министерств, ведомств, муниципальных районов и крупных ИТ-компаний. Рассматривались различные сферы применения технологий ИИ — государственное управление, транспорт, городская среда, строительство, сельское хозяйство. Ряд цифровых сервисов уже внедряются в Омской области: светофоры, системы видеонаблюдения "Безопасный город", голосовой помощник горячей линии 122.

https://ria.ru/20230306/transformatsiya-1856216984.html

https://ria.ru/20221222/lider-1840681702.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, омская область, виталий хоценко, сбербанк россии