https://ria.ru/20230609/transformatsiya-1877131932.html
Сбер и правительство Омской области обсудили цифровую трансформацию региона
Сбер и правительство Омской области обсудили цифровую трансформацию региона - РИА Новости, 09.06.2023
Сбер и правительство Омской области обсудили цифровую трансформацию региона
Состоялась рабочая встреча руководства Сбербанка и главы Омской области Виталия Хоценко, на которой стороны обсудили цифровую трансформацию региона, рассказали... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T09:26
2023-06-09T09:26
2023-06-09T09:40
омская область
экономика
технологии
омская область
виталий хоценко
сбербанк россии
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ОМСК, 9 июн - РИА Новости. Состоялась рабочая встреча руководства Сбербанка и главы Омской области Виталия Хоценко, на которой стороны обсудили цифровую трансформацию региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. Хоценко и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин обсудили главные задачи социально-экономического развития и укрепления экономического и промышленного потенциала региона. В том числе Сбер и Омская область договорились взаимодействовать в сфере ESG и развитии технологий искусственного интеллекта. "Сбер - один из лидеров цифровой трансформации. Возможности компании позволят достичь стратегически важной цели, которая стоит перед региональным правительством, а именно - создать комфортные условия жизни омичей благодаря современным технологиям. В регионе уже применяются цифровые решения в здравоохранении, образовании, обеспечении безопасности и предоставлении государственных услуг. Есть перспективы развития в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, будем работать над внедрением", - рассказал первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков. Работа проходила в проектных командах из представителей профильных министерств, ведомств, муниципальных районов и крупных ИТ-компаний. Рассматривались различные сферы применения технологий ИИ — государственное управление, транспорт, городская среда, строительство, сельское хозяйство. Ряд цифровых сервисов уже внедряются в Омской области: светофоры, системы видеонаблюдения "Безопасный город", голосовой помощник горячей линии 122.
https://ria.ru/20230306/transformatsiya-1856216984.html
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экономика, технологии, омская область, виталий хоценко, сбербанк россии
Омская область , Экономика, Технологии, Омская область, Виталий Хоценко, Сбербанк России
Сбер и правительство Омской области обсудили цифровую трансформацию региона
Сбер и глава Омской области Хоценко обсудили вопросы цифровой трансформации региона
ОМСК, 9 июн - РИА Новости.
Состоялась рабочая встреча руководства Сбербанка и главы Омской области Виталия Хоценко, на которой стороны обсудили цифровую трансформацию региона, рассказали в пресс-службе
областного правительства.
Хоценко и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин обсудили главные задачи социально-экономического развития и укрепления экономического и промышленного потенциала региона. В том числе Сбер и Омская область договорились взаимодействовать в сфере ESG и развитии технологий искусственного интеллекта.
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"Сбер - один из лидеров цифровой трансформации. Возможности компании позволят достичь стратегически важной цели, которая стоит перед региональным правительством, а именно - создать комфортные условия жизни омичей благодаря современным технологиям. В регионе уже применяются цифровые решения в здравоохранении, образовании, обеспечении безопасности и предоставлении государственных услуг. Есть перспективы развития в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, будем работать над внедрением", - рассказал первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.
Работа проходила в проектных командах из представителей профильных министерств, ведомств, муниципальных районов и крупных ИТ-компаний. Рассматривались различные сферы применения технологий ИИ — государственное управление, транспорт, городская среда, строительство, сельское хозяйство. Ряд цифровых сервисов уже внедряются в Омской области: светофоры, системы видеонаблюдения "Безопасный город", голосовой помощник горячей линии 122.
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