https://ria.ru/20230609/tramp-1877316059.html
Конгрессмен назвал фальшивым возможное обвинение Трампа
Конгрессмен назвал фальшивым возможное обвинение Трампа - РИА Новости, 09.06.2023
Конгрессмен назвал фальшивым возможное обвинение Трампа
Представитель конгресса Пол Госар, республиканец от штата Аризона, назвал фальшивым обвинение, которое власти США планируют предъявить экс-президенту Дональду... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:54
2023-06-09T19:54
2023-06-09T19:54
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Представитель конгресса Пол Госар, республиканец от штата Аризона, назвал фальшивым обвинение, которое власти США планируют предъявить экс-президенту Дональду Трампу в связи с якобы ненадлежащим обращением с секретными документами. "Еще одно фальшивое обвинение, направленное на то, чтобы попытаться устранить самую большую угрозу для "воук"-идеологии (усиленное внимание к вопросам расовой и половой справедливости - ред.) и стадного чувства демократов", - заявил РИА Новости конгрессмен Госар. Накануне стало известно, что власти США намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию. Трамп в ответ вновь заявил о своей невиновности и напомнил, что в офисе и доме действующего главы государства Джо Байдена были обнаружены "1850 коробок" секретных материалов, которые, предположительно, находились там в бытность его частным лицом. Ранее Трампу уже были предъявлены уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он также не признает.
https://ria.ru/20230609/ssha-1877309927.html
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в мире, сша, аризона, дональд трамп
В мире, США, Аризона, Дональд Трамп
Конгрессмен назвал фальшивым возможное обвинение Трампа
Конгрессмен Госар назвал фальшивым возможное обвинение Трампа из-за секретных документов
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Представитель конгресса Пол Госар, республиканец от штата Аризона, назвал фальшивым обвинение, которое власти США планируют предъявить экс-президенту Дональду Трампу в связи с якобы ненадлежащим обращением с секретными документами.
"Еще одно фальшивое обвинение, направленное на то, чтобы попытаться устранить самую большую угрозу для "воук"-идеологии (усиленное внимание к вопросам расовой и половой справедливости - ред.) и стадного чувства демократов", - заявил РИА Новости конгрессмен Госар.
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Накануне стало известно, что власти США намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.
Трамп в ответ вновь заявил о своей невиновности и напомнил, что в офисе и доме действующего главы государства Джо Байдена
были обнаружены "1850 коробок" секретных материалов, которые, предположительно, находились там в бытность его частным лицом.
Ранее Трампу уже были предъявлены уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он также не признает.
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