Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен назвал фальшивым возможное обвинение Трампа - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/tramp-1877316059.html
Конгрессмен назвал фальшивым возможное обвинение Трампа
Конгрессмен назвал фальшивым возможное обвинение Трампа - РИА Новости, 09.06.2023
Конгрессмен назвал фальшивым возможное обвинение Трампа
Представитель конгресса Пол Госар, республиканец от штата Аризона, назвал фальшивым обвинение, которое власти США планируют предъявить экс-президенту Дональду... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:54
2023-06-09T19:54
в мире
сша
аризона
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863025478_0:0:1519:854_1920x0_80_0_0_dde698dfae3df259e5801af874e45eb5.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Представитель конгресса Пол Госар, республиканец от штата Аризона, назвал фальшивым обвинение, которое власти США планируют предъявить экс-президенту Дональду Трампу в связи с якобы ненадлежащим обращением с секретными документами. "Еще одно фальшивое обвинение, направленное на то, чтобы попытаться устранить самую большую угрозу для "воук"-идеологии (усиленное внимание к вопросам расовой и половой справедливости - ред.) и стадного чувства демократов", - заявил РИА Новости конгрессмен Госар. Накануне стало известно, что власти США намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию. Трамп в ответ вновь заявил о своей невиновности и напомнил, что в офисе и доме действующего главы государства Джо Байдена были обнаружены "1850 коробок" секретных материалов, которые, предположительно, находились там в бытность его частным лицом. Ранее Трампу уже были предъявлены уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он также не признает.
https://ria.ru/20230609/ssha-1877309927.html
https://ria.ru/20230609/bayden-1877132059.html
сша
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863025478_118:0:1469:1013_1920x0_80_0_0_a8b9a967d3747c76d756f0b6e12a499f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аризона, дональд трамп
В мире, США, Аризона, Дональд Трамп
Конгрессмен назвал фальшивым возможное обвинение Трампа

Конгрессмен Госар назвал фальшивым возможное обвинение Трампа из-за секретных документов

© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Corey Sipkin
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Представитель конгресса Пол Госар, республиканец от штата Аризона, назвал фальшивым обвинение, которое власти США планируют предъявить экс-президенту Дональду Трампу в связи с якобы ненадлежащим обращением с секретными документами.
"Еще одно фальшивое обвинение, направленное на то, чтобы попытаться устранить самую большую угрозу для "воук"-идеологии (усиленное внимание к вопросам расовой и половой справедливости - ред.) и стадного чувства демократов", - заявил РИА Новости конгрессмен Госар.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Медведев заявил, что США не имеют права критиковать Россию за спецоперацию
Вчера, 18:55
Накануне стало известно, что власти США намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.
Трамп в ответ вновь заявил о своей невиновности и напомнил, что в офисе и доме действующего главы государства Джо Байдена были обнаружены "1850 коробок" секретных материалов, которые, предположительно, находились там в бытность его частным лицом.
Ранее Трампу уже были предъявлены уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он также не признает.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Обращение Байдена обескуражило британского премьера
Вчера, 09:26
 
В миреСШААризонаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала