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"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы Петра Толстого
"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы Петра Толстого - РИА Новости, 09.06.2023
"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы Петра Толстого
Партия "Единая Россия" может выдвинуть кандидатом в мэры Москвы, помимо действующего градоначальника Сергея Собянина, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, его... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:54
2023-06-09T18:54
2023-06-09T19:03
политика
москва
петр толстой
единая россия
госдума рф
сергей собянин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" может выдвинуть кандидатом в мэры Москвы, помимо действующего градоначальника Сергея Собянина, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, его кандидатуру предложили включить в бюллетень для тайного голосования, передает корреспондент РИА Новости."Президиум регионального политического совета предлагает включить в бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидата на должность мэра города Москвы кандидатуры Собянина Сергея Семеновича и Толстого Петра Олеговича", - сказал замруководителя фракции ЕР в ГД Виктор Селиверстов в ходе XXVlll конференции московского городского отделения "Единой России".
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политика, москва, петр толстой, единая россия, госдума рф, сергей собянин
Политика, Москва, Петр Толстой, Единая Россия, Госдума РФ, Сергей Собянин
"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы Петра Толстого
"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы кроме Собянина вице-спикера Госдумы Толстого