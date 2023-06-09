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"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы Петра Толстого - РИА Новости, 09.06.2023
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18:54 09.06.2023 (обновлено: 19:03 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/tolstoy-1877309626.html
"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы Петра Толстого
"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы Петра Толстого - РИА Новости, 09.06.2023
"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы Петра Толстого
Партия "Единая Россия" может выдвинуть кандидатом в мэры Москвы, помимо действующего градоначальника Сергея Собянина, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, его... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:54
2023-06-09T19:03
политика
москва
петр толстой
единая россия
госдума рф
сергей собянин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" может выдвинуть кандидатом в мэры Москвы, помимо действующего градоначальника Сергея Собянина, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, его кандидатуру предложили включить в бюллетень для тайного голосования, передает корреспондент РИА Новости."Президиум регионального политического совета предлагает включить в бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидата на должность мэра города Москвы кандидатуры Собянина Сергея Семеновича и Толстого Петра Олеговича", - сказал замруководителя фракции ЕР в ГД Виктор Селиверстов в ходе XXVlll конференции московского городского отделения "Единой России".
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политика, москва, петр толстой, единая россия, госдума рф, сергей собянин
Политика, Москва, Петр Толстой, Единая Россия, Госдума РФ, Сергей Собянин
"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы Петра Толстого

"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы кроме Собянина вице-спикера Госдумы Толстого

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПетр Толстой
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Петр Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" может выдвинуть кандидатом в мэры Москвы, помимо действующего градоначальника Сергея Собянина, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, его кандидатуру предложили включить в бюллетень для тайного голосования, передает корреспондент РИА Новости.
"Президиум регионального политического совета предлагает включить в бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидата на должность мэра города Москвы кандидатуры Собянина Сергея Семеновича и Толстого Петра Олеговича", - сказал замруководителя фракции ЕР в ГД Виктор Селиверстов в ходе XXVlll конференции московского городского отделения "Единой России".
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ПолитикаМоскваПетр ТолстойЕдиная РоссияГосдума РФСергей Собянин
 
 
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