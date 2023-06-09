https://ria.ru/20230609/tolstoy-1877309626.html

"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы Петра Толстого

"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы Петра Толстого - РИА Новости, 09.06.2023

"Единая Россия" может выдвинуть в мэры Москвы Петра Толстого

Партия "Единая Россия" может выдвинуть кандидатом в мэры Москвы, помимо действующего градоначальника Сергея Собянина, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, его... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:54

2023-06-09T18:54

2023-06-09T19:03

политика

москва

петр толстой

единая россия

госдума рф

сергей собянин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" может выдвинуть кандидатом в мэры Москвы, помимо действующего градоначальника Сергея Собянина, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, его кандидатуру предложили включить в бюллетень для тайного голосования, передает корреспондент РИА Новости."Президиум регионального политического совета предлагает включить в бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидата на должность мэра города Москвы кандидатуры Собянина Сергея Семеновича и Толстого Петра Олеговича", - сказал замруководителя фракции ЕР в ГД Виктор Селиверстов в ходе XXVlll конференции московского городского отделения "Единой России".

https://ria.ru/20230531/sobyanin-1875209324.html

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политика, москва, петр толстой, единая россия, госдума рф, сергей собянин