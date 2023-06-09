https://ria.ru/20230609/teksler-1877256342.html
Текслер назвал условие ускорения технологического развития России
Текслер назвал условие ускорения технологического развития России - РИА Новости, 09.06.2023
Текслер назвал условие ускорения технологического развития России
Тесное взаимодействие науки, бизнеса и власти обеспечит выполнение всех задач по ускорению технологического развития России, считает губернатор Челябинской... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:58
2023-06-09T15:58
2023-06-09T15:58
челябинская область
челябинская область
челябинск
россия
алексей текслер
владимир якушев
сергей казаков
фонд развития промышленности
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Тесное взаимодействие науки, бизнеса и власти обеспечит выполнение всех задач по ускорению технологического развития России, считает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. "Что сегодня важно для реального достижения технологического суверенитета: первое - необходимо развитие собственной научной, кадровой и технологической базы в части критических и сквозных технологий, второе - создать комфортную регуляторную среду как для ведения разработок, так и для их внедрения в производство, и развернуть производства высокотехнологичной продукции", - сказал глава региона в пятницу на пленарной сессии II Всероссийского форума "От импортозамещения к технологическому суверенитету" в Челябинске. По его словам, ресурсы, при этом – кадровые, организационные, финансовые – не безграничны, поэтому особенно важен выбор и обозначение приоритетов, на которые будет дальше ориентироваться бизнес. "Эти приоритеты должны, в том числе сформировать долгосрочный заказ на разработку и внедрение технологий и дать импульс развитию ряда важнейших отраслей промышленности через запуск конкретных проектов высокотехнологичной продукции, необходимых узлов и комплектующих", - отметил Текслер. Глава региона пояснил, что без запасных частей, узлов и деталей не обойтись, и привел проекты технологического суверенитета, которые должны получить поддержку через все инструменты федерального и регионального уровня. В их числе проекты Автозавода "Урал", холдинга "Синара", Промышленной группы "Конар", ПАО "ММК", компаний "Модерн Гласс", "Ситно", "Андроидная техника". "Наша работа в экономике дает системный результат. Валовой региональный продукт в прошлом году составил более 2,1 триллиона рублей. Видим положительную динамику в промышленном производстве, индекс промпроизводства за январь-апрель этого года почти 108 процентов к аналогичному периоду прошлого года, в обрабатывающих производствах рост составил почти 10 процентов. И мы будем делать всё, чтобы сохранять и наращивать эти темпы", - сказал губернатор. Отмечая итоги работы двух дней форума, Текслер пояснил, что здесь существует несколько отработанных направлений. "Биржа. Вчерашний день показал, что предпринимателями заключены десятки контрактов, некоторые друг о друге (ранее) вообще не знали, суммы исчисляются миллиардами рублей. Плюс - наработали предложения, уточнения, изменения нормативной базы, что позволит импортозамещение ускорять… В совокупности два дня дают серьезный результат… Обязательно будем проводить форумы каждый год", - сказал он журналистам. По словам полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева, Урал и Западная Сибирь исторически славятся своими учеными, промышленниками, изобретателями. "Наши предприятия, научное сообщество вносят весомый вклад в дело импортозамещения. Сегодня на выставке мы в этом убедились. Очень много интересных предложений, молодых, заинтересованных ребят, мотивированных на то, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему. Нам необходимо выстроить слаженное взаимодействие образования, науки и бизнеса", - сказал Якушев. Полпред добавил, что площадка для проведения форума удачная, хорошая. "…Без лишних дискуссий подрядчик и заказчик могут встретиться и поговорить… Что касается форума, то в этих вопросах мы живем каждый день и проблематику понимаем", - пояснил он. Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий добавил, что индекс промпроизводства в регионе в апреле 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года превысил 7%. "Это хороший показатель. Мы видим рост производства. Не только добыча, но и рост в обрабатывающей промышленности. Здесь растут сложные способы обработки – то, что и будет составлять базу для технологического суверенитета", - сказал он журналистам. Директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков добавил, что в форуме приняли участие около 1,5 тысячи человек. "Проведено свыше 300 переговоров, выставлено заявок на один миллиард рублей… Для масштабов малого и среднего бизнеса это хорошие результаты. Свыше 60 процентов участников сказали, что нашли друг друга…", - пояснил он журналистам.
https://ria.ru/20230526/chelyabinsk-1874396668.html
https://ria.ru/20230522/blagoustroystvo-1873432684.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230523/chelyabinsk-1873602540.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, челябинск, россия, алексей текслер, владимир якушев, сергей казаков, фонд развития промышленности, технологии
Челябинская область, Челябинская область, Челябинск, Россия, Алексей Текслер, Владимир Якушев, Сергей Казаков, Фонд развития промышленности, Технологии
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Тесное взаимодействие науки, бизнеса и власти обеспечит выполнение всех задач по ускорению технологического развития России, считает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Что сегодня важно для реального достижения технологического суверенитета: первое - необходимо развитие собственной научной, кадровой и технологической базы в части критических и сквозных технологий, второе - создать комфортную регуляторную среду как для ведения разработок, так и для их внедрения в производство, и развернуть производства высокотехнологичной продукции", - сказал глава региона в пятницу на пленарной сессии II Всероссийского форума "От импортозамещения к технологическому суверенитету" в Челябинске
.
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По его словам, ресурсы, при этом – кадровые, организационные, финансовые – не безграничны, поэтому особенно важен выбор и обозначение приоритетов, на которые будет дальше ориентироваться бизнес. "Эти приоритеты должны, в том числе сформировать долгосрочный заказ на разработку и внедрение технологий и дать импульс развитию ряда важнейших отраслей промышленности через запуск конкретных проектов высокотехнологичной продукции, необходимых узлов и комплектующих", - отметил Текслер.
Глава региона пояснил, что без запасных частей, узлов и деталей не обойтись, и привел проекты технологического суверенитета, которые должны получить поддержку через все инструменты федерального и регионального уровня. В их числе проекты Автозавода "Урал", холдинга "Синара", Промышленной группы "Конар", ПАО "ММК", компаний "Модерн Гласс", "Ситно", "Андроидная техника". "Наша работа в экономике дает системный результат. Валовой региональный продукт в прошлом году составил более 2,1 триллиона рублей. Видим положительную динамику в промышленном производстве, индекс промпроизводства за январь-апрель этого года почти 108 процентов к аналогичному периоду прошлого года, в обрабатывающих производствах рост составил почти 10 процентов. И мы будем делать всё, чтобы сохранять и наращивать эти темпы", - сказал губернатор.
Отмечая итоги работы двух дней форума, Текслер пояснил, что здесь существует несколько отработанных направлений. "Биржа. Вчерашний день показал, что предпринимателями заключены десятки контрактов, некоторые друг о друге (ранее) вообще не знали, суммы исчисляются миллиардами рублей. Плюс - наработали предложения, уточнения, изменения нормативной базы, что позволит импортозамещение ускорять… В совокупности два дня дают серьезный результат… Обязательно будем проводить форумы каждый год", - сказал он журналистам.
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По словам полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева
, Урал и Западная Сибирь
исторически славятся своими учеными, промышленниками, изобретателями. "Наши предприятия, научное сообщество вносят весомый вклад в дело импортозамещения. Сегодня на выставке мы в этом убедились. Очень много интересных предложений, молодых, заинтересованных ребят, мотивированных на то, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему. Нам необходимо выстроить слаженное взаимодействие образования, науки и бизнеса", - сказал Якушев. Полпред добавил, что площадка для проведения форума удачная, хорошая. "…Без лишних дискуссий подрядчик и заказчик могут встретиться и поговорить… Что касается форума, то в этих вопросах мы живем каждый день и проблематику понимаем", - пояснил он.
Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий добавил, что индекс промпроизводства в регионе в апреле 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года превысил 7%. "Это хороший показатель. Мы видим рост производства. Не только добыча, но и рост в обрабатывающей промышленности. Здесь растут сложные способы обработки – то, что и будет составлять базу для технологического суверенитета", - сказал он журналистам.
Директор Фонда развития промышленности
Челябинской области Сергей Казаков
добавил, что в форуме приняли участие около 1,5 тысячи человек. "Проведено свыше 300 переговоров, выставлено заявок на один миллиард рублей… Для масштабов малого и среднего бизнеса это хорошие результаты. Свыше 60 процентов участников сказали, что нашли друг друга…", - пояснил он журналистам.
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