https://ria.ru/20230609/teksler-1877256342.html

Текслер назвал условие ускорения технологического развития России

Текслер назвал условие ускорения технологического развития России - РИА Новости, 09.06.2023

Текслер назвал условие ускорения технологического развития России

Тесное взаимодействие науки, бизнеса и власти обеспечит выполнение всех задач по ускорению технологического развития России, считает губернатор Челябинской... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:58

2023-06-09T15:58

2023-06-09T15:58

челябинская область

челябинская область

челябинск

россия

алексей текслер

владимир якушев

сергей казаков

фонд развития промышленности

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Тесное взаимодействие науки, бизнеса и власти обеспечит выполнение всех задач по ускорению технологического развития России, считает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. "Что сегодня важно для реального достижения технологического суверенитета: первое - необходимо развитие собственной научной, кадровой и технологической базы в части критических и сквозных технологий, второе - создать комфортную регуляторную среду как для ведения разработок, так и для их внедрения в производство, и развернуть производства высокотехнологичной продукции", - сказал глава региона в пятницу на пленарной сессии II Всероссийского форума "От импортозамещения к технологическому суверенитету" в Челябинске. По его словам, ресурсы, при этом – кадровые, организационные, финансовые – не безграничны, поэтому особенно важен выбор и обозначение приоритетов, на которые будет дальше ориентироваться бизнес. "Эти приоритеты должны, в том числе сформировать долгосрочный заказ на разработку и внедрение технологий и дать импульс развитию ряда важнейших отраслей промышленности через запуск конкретных проектов высокотехнологичной продукции, необходимых узлов и комплектующих", - отметил Текслер. Глава региона пояснил, что без запасных частей, узлов и деталей не обойтись, и привел проекты технологического суверенитета, которые должны получить поддержку через все инструменты федерального и регионального уровня. В их числе проекты Автозавода "Урал", холдинга "Синара", Промышленной группы "Конар", ПАО "ММК", компаний "Модерн Гласс", "Ситно", "Андроидная техника". "Наша работа в экономике дает системный результат. Валовой региональный продукт в прошлом году составил более 2,1 триллиона рублей. Видим положительную динамику в промышленном производстве, индекс промпроизводства за январь-апрель этого года почти 108 процентов к аналогичному периоду прошлого года, в обрабатывающих производствах рост составил почти 10 процентов. И мы будем делать всё, чтобы сохранять и наращивать эти темпы", - сказал губернатор. Отмечая итоги работы двух дней форума, Текслер пояснил, что здесь существует несколько отработанных направлений. "Биржа. Вчерашний день показал, что предпринимателями заключены десятки контрактов, некоторые друг о друге (ранее) вообще не знали, суммы исчисляются миллиардами рублей. Плюс - наработали предложения, уточнения, изменения нормативной базы, что позволит импортозамещение ускорять… В совокупности два дня дают серьезный результат… Обязательно будем проводить форумы каждый год", - сказал он журналистам. По словам полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева, Урал и Западная Сибирь исторически славятся своими учеными, промышленниками, изобретателями. "Наши предприятия, научное сообщество вносят весомый вклад в дело импортозамещения. Сегодня на выставке мы в этом убедились. Очень много интересных предложений, молодых, заинтересованных ребят, мотивированных на то, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему. Нам необходимо выстроить слаженное взаимодействие образования, науки и бизнеса", - сказал Якушев. Полпред добавил, что площадка для проведения форума удачная, хорошая. "…Без лишних дискуссий подрядчик и заказчик могут встретиться и поговорить… Что касается форума, то в этих вопросах мы живем каждый день и проблематику понимаем", - пояснил он. Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий добавил, что индекс промпроизводства в регионе в апреле 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года превысил 7%. "Это хороший показатель. Мы видим рост производства. Не только добыча, но и рост в обрабатывающей промышленности. Здесь растут сложные способы обработки – то, что и будет составлять базу для технологического суверенитета", - сказал он журналистам. Директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков добавил, что в форуме приняли участие около 1,5 тысячи человек. "Проведено свыше 300 переговоров, выставлено заявок на один миллиард рублей… Для масштабов малого и среднего бизнеса это хорошие результаты. Свыше 60 процентов участников сказали, что нашли друг друга…", - пояснил он журналистам.

https://ria.ru/20230526/chelyabinsk-1874396668.html

https://ria.ru/20230522/blagoustroystvo-1873432684.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230523/chelyabinsk-1873602540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

челябинская область, челябинск, россия, алексей текслер, владимир якушев, сергей казаков, фонд развития промышленности, технологии