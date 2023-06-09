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Готовность техники к уборке урожая в Ростовской области составила 97% - РИА Новости, 09.06.2023
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Ростовская область
 
11:51 09.06.2023 (обновлено: 12:11 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/tekhnika-1877165176.html
Готовность техники к уборке урожая в Ростовской области составила 97%
Готовность техники к уборке урожая в Ростовской области составила 97% - РИА Новости, 09.06.2023
Готовность техники к уборке урожая в Ростовской области составила 97%
Готовность сельскохозяйственной техники к уборочной кампании, которая начнется в Ростовской области в июле, составила 97 процентов, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:51
2023-06-09T12:11
ростовская область
ростовская область
россия
василий голубев
зерноградский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Готовность сельскохозяйственной техники к уборочной кампании, которая начнется в Ростовской области в июле, составила 97 процентов, сообщил губернатор региона Василий Голубев на совещании по вопросам подготовки к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур. Совещание состоялось в Зерноградском районе области, где прошла ежегодная выставка-демонстрация "День донского поля". На ней около 200 компаний из Ростовской области, других регионов России и Белоруссии представили свои лучшие наработки в сфере сельхозмашиностроения, семеноводства и защиты растений. Губернатор подчеркнул, что Ростовская область обладает самым большим парком сельхозтехники в России, а хозяйства региона - в числе первых в стране по темпам приобретения сельхозмашин. Поддержка областными властями технического перевооружения сельхозпредприятий продолжится – это важная составляющая успеха аграриев в достижении рекордных урожаев зерновых. С начала года предприятия АПК приобрели 420 тракторов, 120 комбайнов, 950 единиц другой сельхозтехники. На 55 процентов больше, чем в прошлом году, заключено договоров по покупке техники в лизинг. "Готовность сельхозтехники к уборочной кампании, которая стартует в июле, специалисты оценивают на 97%", - говорится в сообщении правительства области. В текущем году сельхозкультуры предстоит убрать на площади 4,7 миллиона гектаров, в том числе озимые – на 2,9 миллиона гектаров, яровые – на 1,8 миллиона гектаров. "Первоочередная задача - провести предстоящую страду в оптимальные сроки при минимальных потерях", - подчеркнул губернатор. Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, присутствовавший на совещании, высоко оценил потенциал АПК Ростовской области, назвав регион одним из лидеров в стране не только по объемам производства сельхозпродукции, но и по технической модернизации агрокомплекса.
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ростовская область, россия, василий голубев, зерноградский район
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Василий Голубев, Зерноградский район
Готовность техники к уборке урожая в Ростовской области составила 97%

Готовность сельхозтехники к уборке урожая в Ростовской области составила 97%

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев во время посещения выставки-демонстрации "День донского поля"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время посещения выставки-демонстрации День донского поля - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Готовность сельскохозяйственной техники к уборочной кампании, которая начнется в Ростовской области в июле, составила 97 процентов, сообщил губернатор региона Василий Голубев на совещании по вопросам подготовки к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур.
Совещание состоялось в Зерноградском районе области, где прошла ежегодная выставка-демонстрация "День донского поля". На ней около 200 компаний из Ростовской области, других регионов России и Белоруссии представили свои лучшие наработки в сфере сельхозмашиностроения, семеноводства и защиты растений.
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Губернатор подчеркнул, что Ростовская область обладает самым большим парком сельхозтехники в России, а хозяйства региона - в числе первых в стране по темпам приобретения сельхозмашин. Поддержка областными властями технического перевооружения сельхозпредприятий продолжится – это важная составляющая успеха аграриев в достижении рекордных урожаев зерновых.
С начала года предприятия АПК приобрели 420 тракторов, 120 комбайнов, 950 единиц другой сельхозтехники. На 55 процентов больше, чем в прошлом году, заключено договоров по покупке техники в лизинг. "Готовность сельхозтехники к уборочной кампании, которая стартует в июле, специалисты оценивают на 97%", - говорится в сообщении правительства области.
В текущем году сельхозкультуры предстоит убрать на площади 4,7 миллиона гектаров, в том числе озимые – на 2,9 миллиона гектаров, яровые – на 1,8 миллиона гектаров. "Первоочередная задача - провести предстоящую страду в оптимальные сроки при минимальных потерях", - подчеркнул губернатор.
Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, присутствовавший на совещании, высоко оценил потенциал АПК Ростовской области, назвав регион одним из лидеров в стране не только по объемам производства сельхозпродукции, но и по технической модернизации агрокомплекса.
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