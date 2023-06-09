https://ria.ru/20230609/tekhnika-1877165176.html

Готовность техники к уборке урожая в Ростовской области составила 97%

Готовность техники к уборке урожая в Ростовской области составила 97% - РИА Новости, 09.06.2023

Готовность техники к уборке урожая в Ростовской области составила 97%

Готовность сельскохозяйственной техники к уборочной кампании, которая начнется в Ростовской области в июле, составила 97 процентов, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:51

2023-06-09T11:51

2023-06-09T12:11

ростовская область

ростовская область

россия

василий голубев

зерноградский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Готовность сельскохозяйственной техники к уборочной кампании, которая начнется в Ростовской области в июле, составила 97 процентов, сообщил губернатор региона Василий Голубев на совещании по вопросам подготовки к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур. Совещание состоялось в Зерноградском районе области, где прошла ежегодная выставка-демонстрация "День донского поля". На ней около 200 компаний из Ростовской области, других регионов России и Белоруссии представили свои лучшие наработки в сфере сельхозмашиностроения, семеноводства и защиты растений. Губернатор подчеркнул, что Ростовская область обладает самым большим парком сельхозтехники в России, а хозяйства региона - в числе первых в стране по темпам приобретения сельхозмашин. Поддержка областными властями технического перевооружения сельхозпредприятий продолжится – это важная составляющая успеха аграриев в достижении рекордных урожаев зерновых. С начала года предприятия АПК приобрели 420 тракторов, 120 комбайнов, 950 единиц другой сельхозтехники. На 55 процентов больше, чем в прошлом году, заключено договоров по покупке техники в лизинг. "Готовность сельхозтехники к уборочной кампании, которая стартует в июле, специалисты оценивают на 97%", - говорится в сообщении правительства области. В текущем году сельхозкультуры предстоит убрать на площади 4,7 миллиона гектаров, в том числе озимые – на 2,9 миллиона гектаров, яровые – на 1,8 миллиона гектаров. "Первоочередная задача - провести предстоящую страду в оптимальные сроки при минимальных потерях", - подчеркнул губернатор. Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, присутствовавший на совещании, высоко оценил потенциал АПК Ростовской области, назвав регион одним из лидеров в стране не только по объемам производства сельхозпродукции, но и по технической модернизации агрокомплекса.

https://ria.ru/20230608/trassa-1876915427.html

https://ria.ru/20230606/zavod-1876448262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ростовская область, россия, василий голубев, зерноградский район