https://ria.ru/20230609/tayvan-1877150623.html
В МИД КНР призвали Евросоюз отказаться от любых контактов с Тайванем
В МИД КНР призвали Евросоюз отказаться от любых контактов с Тайванем - РИА Новости, 09.06.2023
В МИД КНР призвали Евросоюз отказаться от любых контактов с Тайванем
Китай призывает европейскую сторону отказаться от любых официальных контактов с Тайванем и не заступаться за силы, выступающие за независимость острова, заявил... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:01
2023-06-09T11:01
2023-06-09T11:01
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. Китай призывает европейскую сторону отказаться от любых официальных контактов с Тайванем и не заступаться за силы, выступающие за независимость острова, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) совершит ранее не анонсированный визит в Европу на следующей неделе. Два источника отмечали, что Джозеф У совершит визит в Брюссель, а два других сообщили, что он также посетит Прагу. "Мы призываем европейскую сторону осознать суть тайваньского вопроса, соблюдать свои торжественные обязательства перед Китаем в соответствии с принципом одного Китая и воздерживаться от заступничества за силы, выступающие за независимость Тайваня, а также не вступать в официальные контакты с тайваньским регионом ни под каким названием", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай непоколебим в своей решимости защищать государственный суверенитет и территориальную целостность. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html
https://ria.ru/20230529/tayvan-1874873152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси
В МИД КНР призвали Евросоюз отказаться от любых контактов с Тайванем
В МИД КНР призвали страны Евросоюза не заступаться за сепаратистские силы на Тайване
ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. Китай призывает европейскую сторону отказаться от любых официальных контактов с Тайванем и не заступаться за силы, выступающие за независимость острова, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) совершит ранее не анонсированный визит в Европу
на следующей неделе. Два источника отмечали, что Джозеф У совершит визит в Брюссель
, а два других сообщили, что он также посетит Прагу
.
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"Мы призываем европейскую сторону осознать суть тайваньского вопроса, соблюдать свои торжественные обязательства перед Китаем в соответствии с принципом одного Китая и воздерживаться от заступничества за силы, выступающие за независимость Тайваня, а также не вступать в официальные контакты с тайваньским регионом ни под каким названием", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай непоколебим в своей решимости защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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