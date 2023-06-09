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Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 09.06.2023 (обновлено: 07:25 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/tanki-1877117084.html
Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ
Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ - РИА Новости, 09.06.2023
Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ
На Запорожском направлении украинская танковая колонна пыталась пройти в направлении российских сил, но попытку удалось сорвать, сообщил журналистам командир... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T05:37
2023-06-09T07:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. На Запорожском направлении украинская танковая колонна пыталась пройти в направлении российских сил, но попытку удалось сорвать, сообщил журналистам командир подразделения Вооруженных сил России."На текущий момент обстановка сложная. Ежедневно противник пытается прощупать, пытается пройти малыми бронегруппами. Прощупывают слабые места, слабые стороны. Но пока безрезультатно. И результата у них не будет", — заявил он."Вышла колонна противника со стороны нашего соседа. Пыталась пройти в количестве семи танков. Рассредоточились в лесополосы. Один танк был уничтожен огнем артиллерии, два танка подорвались на минах. Остальные развернулись и убыли в исходные позиции", — добавил военный.На этом участке фронта российские вооруженные силы полностью контролируют ситуацию, заключил он.
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877115881.html
РИА Новости
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вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ

Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ на запорожском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. На Запорожском направлении украинская танковая колонна пыталась пройти в направлении российских сил, но попытку удалось сорвать, сообщил журналистам командир подразделения Вооруженных сил России.
"На текущий момент обстановка сложная. Ежедневно противник пытается прощупать, пытается пройти малыми бронегруппами. Прощупывают слабые места, слабые стороны. Но пока безрезультатно. И результата у них не будет", — заявил он.
"Вышла колонна противника со стороны нашего соседа. Пыталась пройти в количестве семи танков. Рассредоточились в лесополосы. Один танк был уничтожен огнем артиллерии, два танка подорвались на минах. Остальные развернулись и убыли в исходные позиции", — добавил военный.
На этом участке фронта российские вооруженные силы полностью контролируют ситуацию, заключил он.
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