https://ria.ru/20230609/tanki-1877117084.html
Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ
Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ - РИА Новости, 09.06.2023
Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ
На Запорожском направлении украинская танковая колонна пыталась пройти в направлении российских сил, но попытку удалось сорвать, сообщил журналистам командир... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T05:37
2023-06-09T05:37
2023-06-09T07:25
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вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. На Запорожском направлении украинская танковая колонна пыталась пройти в направлении российских сил, но попытку удалось сорвать, сообщил журналистам командир подразделения Вооруженных сил России."На текущий момент обстановка сложная. Ежедневно противник пытается прощупать, пытается пройти малыми бронегруппами. Прощупывают слабые места, слабые стороны. Но пока безрезультатно. И результата у них не будет", — заявил он."Вышла колонна противника со стороны нашего соседа. Пыталась пройти в количестве семи танков. Рассредоточились в лесополосы. Один танк был уничтожен огнем артиллерии, два танка подорвались на минах. Остальные развернулись и убыли в исходные позиции", — добавил военный.На этом участке фронта российские вооруженные силы полностью контролируют ситуацию, заключил он.
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877115881.html
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вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ
Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ на запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. На Запорожском направлении украинская танковая колонна пыталась пройти в направлении российских сил, но попытку удалось сорвать, сообщил журналистам командир подразделения Вооруженных сил России.
"На текущий момент обстановка сложная. Ежедневно противник пытается прощупать, пытается пройти малыми бронегруппами. Прощупывают слабые места, слабые стороны. Но пока безрезультатно. И результата у них не будет", — заявил он.
"Вышла колонна противника со стороны нашего соседа. Пыталась пройти в количестве семи танков. Рассредоточились в лесополосы. Один танк был уничтожен огнем артиллерии, два танка подорвались на минах. Остальные развернулись и убыли в исходные позиции", — добавил военный.
На этом участке фронта российские вооруженные силы полностью контролируют ситуацию, заключил он.
ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях