https://ria.ru/20230609/tanki-1877117084.html

Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ

Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ - РИА Новости, 09.06.2023

Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ

На Запорожском направлении украинская танковая колонна пыталась пройти в направлении российских сил, но попытку удалось сорвать, сообщил журналистам командир... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T05:37

2023-06-09T05:37

2023-06-09T07:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. На Запорожском направлении украинская танковая колонна пыталась пройти в направлении российских сил, но попытку удалось сорвать, сообщил журналистам командир подразделения Вооруженных сил России."На текущий момент обстановка сложная. Ежедневно противник пытается прощупать, пытается пройти малыми бронегруппами. Прощупывают слабые места, слабые стороны. Но пока безрезультатно. И результата у них не будет", — заявил он."Вышла колонна противника со стороны нашего соседа. Пыталась пройти в количестве семи танков. Рассредоточились в лесополосы. Один танк был уничтожен огнем артиллерии, два танка подорвались на минах. Остальные развернулись и убыли в исходные позиции", — добавил военный.На этом участке фронта российские вооруженные силы полностью контролируют ситуацию, заключил он.

https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877115881.html

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2023

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вооруженные силы рф, безопасность