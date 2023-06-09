https://ria.ru/20230609/svyaschennik-1877259400.html

Погранслужба Украины пригрозила священнику УПЦ "духовным исцелением" в СБУ

Погранслужба Украины пригрозила священнику УПЦ "духовным исцелением" в СБУ - РИА Новости, 09.06.2023

Погранслужба Украины пригрозила священнику УПЦ "духовным исцелением" в СБУ

Госпогранслужба Украины сообщила в пятницу, что остановила в Киевской области священника канонической Украинской православной церкви и пообещала ему "духовное... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:07

2023-06-09T18:07

2023-06-09T18:07

религия

украина

россия

киевская область

служба безопасности украины

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в пятницу, что остановила в Киевской области священника канонической Украинской православной церкви и пообещала ему "духовное исцеление" в СБУ за найденную у священнослужителя литературу на русском языке и благодарность от Тверской митрополии. "На Киевщине остановили священника… УПЦ. В его телефоне нашли российские номера, литературу российского происхождения и благодарность от председателя Тверской митрополии РФ от 2023 года. Благодарность уже есть, а духовное исцеление настоятель получит в СБУ", - говорится в сообщении госпогранслужбы Украины в Telegram-канале. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230608/sbor-1877004329.html

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украина, россия, киевская область, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц