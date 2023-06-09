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Погранслужба Украины пригрозила священнику УПЦ "духовным исцелением" в СБУ - РИА Новости, 09.06.2023
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Религия
 
18:07 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/svyaschennik-1877259400.html
Погранслужба Украины пригрозила священнику УПЦ "духовным исцелением" в СБУ
Погранслужба Украины пригрозила священнику УПЦ "духовным исцелением" в СБУ - РИА Новости, 09.06.2023
Погранслужба Украины пригрозила священнику УПЦ "духовным исцелением" в СБУ
Госпогранслужба Украины сообщила в пятницу, что остановила в Киевской области священника канонической Украинской православной церкви и пообещала ему "духовное... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:07
2023-06-09T18:07
религия
украина
россия
киевская область
служба безопасности украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в пятницу, что остановила в Киевской области священника канонической Украинской православной церкви и пообещала ему "духовное исцеление" в СБУ за найденную у священнослужителя литературу на русском языке и благодарность от Тверской митрополии. "На Киевщине остановили священника… УПЦ. В его телефоне нашли российские номера, литературу российского происхождения и благодарность от председателя Тверской митрополии РФ от 2023 года. Благодарность уже есть, а духовное исцеление настоятель получит в СБУ", - говорится в сообщении госпогранслужбы Украины в Telegram-канале. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, россия, киевская область, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Киевская область, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Погранслужба Украины пригрозила священнику УПЦ "духовным исцелением" в СБУ

Погранслужба Украины задержала священника УПЦ за книгу на русском языке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУспенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в пятницу, что остановила в Киевской области священника канонической Украинской православной церкви и пообещала ему "духовное исцеление" в СБУ за найденную у священнослужителя литературу на русском языке и благодарность от Тверской митрополии.
"На Киевщине остановили священника… УПЦ. В его телефоне нашли российские номера, литературу российского происхождения и благодарность от председателя Тверской митрополии РФ от 2023 года. Благодарность уже есть, а духовное исцеление настоятель получит в СБУ", - говорится в сообщении госпогранслужбы Украины в Telegram-канале.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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8 июня, 15:56
 
РелигияУкраинаРоссияКиевская областьСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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