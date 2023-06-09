https://ria.ru/20230609/suverenitet-1877258777.html
Путин призвал упрочить финансовый суверенитет ЕАЭС
Путин призвал упрочить финансовый суверенитет ЕАЭС - РИА Новости, 09.06.2023
Путин призвал упрочить финансовый суверенитет ЕАЭС
Упрочнение финансового суверенитета поможет гармонизировать финансовый рынок ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:04
2023-06-09T16:04
2023-06-09T16:17
евразийский экономический союз
россия
владимир путин
снг
экономика
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Упрочнение финансового суверенитета поможет гармонизировать финансовый рынок ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС."Следовало бы активизировать деятельность по линии органов исполнительной власти и Центробанков наших государств, которое нацелено на упрочение финансового суверенитета. Это поможет обеспечить устойчивость кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, диверсифицировать и гармонизировать Евразийский финансовый рынок так, чтобы создавались благоприятные условия для сохранения капиталов и их инвестирование в экономики наших государств", - сказал Путин.Естественно, добавил президент РФ, "востребованы любые креативные идеи, направленные на то, чтобы придать интеграции дополнительную динамику, обогатить ее новым содержанием"."Этому бы способствовала реализация российских предложений добавить к известным 4 свободам в рамках ЕврАзЭС, а напомню это свободное передвижение товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, и пятую позицию – свободу знаний, что предполагает внедрение общих принципов и стандартов образования, координацию научных программ, унификацию требований к профессиям, созданию единых учебников по техническим и иным дисциплинам", - пояснил он.
https://ria.ru/20230608/ekonomika-1877025645.html
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евразийский экономический союз, россия, владимир путин, снг, экономика
Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин, СНГ, Экономика
Путин призвал упрочить финансовый суверенитет ЕАЭС
Путин заявил, что упрочнение финансового суверенитета поможет гармонизировать рынок ЕАЭС
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Упрочнение финансового суверенитета поможет гармонизировать финансовый рынок ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.
"Следовало бы активизировать деятельность по линии органов исполнительной власти и Центробанков наших государств, которое нацелено на упрочение финансового суверенитета. Это поможет обеспечить устойчивость кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, диверсифицировать и гармонизировать Евразийский финансовый рынок так, чтобы создавались благоприятные условия для сохранения капиталов и их инвестирование в экономики наших государств", - сказал Путин.
Естественно, добавил президент РФ, "востребованы любые креативные идеи, направленные на то, чтобы придать интеграции дополнительную динамику, обогатить ее новым содержанием".
"Этому бы способствовала реализация российских предложений добавить к известным 4 свободам в рамках ЕврАзЭС, а напомню это свободное передвижение товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, и пятую позицию – свободу знаний, что предполагает внедрение общих принципов и стандартов образования, координацию научных программ, унификацию требований к профессиям, созданию единых учебников по техническим и иным дисциплинам", - пояснил он.
Мишустин предложил расширить связи в ЕАЭС по всем направлениям