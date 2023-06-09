https://ria.ru/20230609/suverenitet-1877258777.html

Путин призвал упрочить финансовый суверенитет ЕАЭС

Путин призвал упрочить финансовый суверенитет ЕАЭС - РИА Новости, 09.06.2023

Путин призвал упрочить финансовый суверенитет ЕАЭС

Упрочнение финансового суверенитета поможет гармонизировать финансовый рынок ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:04

2023-06-09T16:04

2023-06-09T16:17

евразийский экономический союз

россия

владимир путин

снг

экономика

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Упрочнение финансового суверенитета поможет гармонизировать финансовый рынок ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС."Следовало бы активизировать деятельность по линии органов исполнительной власти и Центробанков наших государств, которое нацелено на упрочение финансового суверенитета. Это поможет обеспечить устойчивость кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, диверсифицировать и гармонизировать Евразийский финансовый рынок так, чтобы создавались благоприятные условия для сохранения капиталов и их инвестирование в экономики наших государств", - сказал Путин.Естественно, добавил президент РФ, "востребованы любые креативные идеи, направленные на то, чтобы придать интеграции дополнительную динамику, обогатить ее новым содержанием"."Этому бы способствовала реализация российских предложений добавить к известным 4 свободам в рамках ЕврАзЭС, а напомню это свободное передвижение товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, и пятую позицию – свободу знаний, что предполагает внедрение общих принципов и стандартов образования, координацию научных программ, унификацию требований к профессиям, созданию единых учебников по техническим и иным дисциплинам", - пояснил он.

https://ria.ru/20230608/ekonomika-1877025645.html

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евразийский экономический союз, россия, владимир путин, снг, экономика