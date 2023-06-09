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Китайская авиакомпания ввела строгую политику контроля за весом стюардесс - РИА Новости, 09.06.2023
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15:54 09.06.2023 (обновлено: 15:57 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/styuardessy-1877254539.html
Китайская авиакомпания ввела строгую политику контроля за весом стюардесс
Китайская авиакомпания ввела строгую политику контроля за весом стюардесс - РИА Новости, 09.06.2023
Китайская авиакомпания ввела строгую политику контроля за весом стюардесс
Китайская авиакомпания Hainan Airlines ввела строгую политику контроля за весом женщин-бортпроводниц, согласно которой стюардесс, чей вес превышает "стандартную РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:54
2023-06-09T15:57
hainan airlines
китай
в мире
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ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. Китайская авиакомпания Hainan Airlines ввела строгую политику контроля за весом женщин-бортпроводниц, согласно которой стюардесс, чей вес превышает "стандартную отметку" на 10%, будут немедленно отстранять от полетов, пишет газета Global Times. Как сообщает издание, требование о контроле веса было включено авиакомпанией в руководство по проверке профессионального внешнего вида членов экипажа в начале июня. В руководство включены стандарты веса и размеров бортпроводниц на разных уровнях. "Стандарт веса" стюардесс высчитывается по формуле: рост минус 110. За женщинами, чей вес превышает "стандарт" менее чем на 5%, предлагается наблюдать месяц, а в конце месяца они должны пройти очную проверку, взвешивание на рабочем месте и групповую проверку. Стюардесс, чей вес на 10% выше стандарта, требуется немедленно отстранить и провести снижение веса. При этом отмечается, что команда бортпроводников должна помочь в составлении плана по снижению веса и контролировать его выполнение. "В объявлении авиакомпании Hainan Airlines прямо говорится, что введение требований к фигуре и весу для женщин-бортпроводниц основано на важности поддержания профессионального имиджа в дополнение к их обычным должностным обязанностям", - пишет газета. Авиакомпания отметила, что Hainan Airlines должна служить привлекательной визитной карточкой для внешнего мира. Как рассказал изданию сотрудник гражданской авиации, требования Hainan Airlines к весу беспрецедентны в местной авиационной отрасли.
https://ria.ru/20230525/styuardessa-1873945838.html
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hainan airlines, китай, в мире
Hainan Airlines, Китай, В мире
Китайская авиакомпания ввела строгую политику контроля за весом стюардесс

Авиакомпания Hainan Airlines не будет допускать к полету стюардесс, чей вес выше стандарта

© Depositphotos.comДевушка с чемоданом в аэропорту
Девушка с чемоданом в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Depositphotos.com
Девушка с чемоданом в аэропорту. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. Китайская авиакомпания Hainan Airlines ввела строгую политику контроля за весом женщин-бортпроводниц, согласно которой стюардесс, чей вес превышает "стандартную отметку" на 10%, будут немедленно отстранять от полетов, пишет газета Global Times.
Как сообщает издание, требование о контроле веса было включено авиакомпанией в руководство по проверке профессионального внешнего вида членов экипажа в начале июня. В руководство включены стандарты веса и размеров бортпроводниц на разных уровнях.
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"Стандарт веса" стюардесс высчитывается по формуле: рост минус 110. За женщинами, чей вес превышает "стандарт" менее чем на 5%, предлагается наблюдать месяц, а в конце месяца они должны пройти очную проверку, взвешивание на рабочем месте и групповую проверку.
Стюардесс, чей вес на 10% выше стандарта, требуется немедленно отстранить и провести снижение веса. При этом отмечается, что команда бортпроводников должна помочь в составлении плана по снижению веса и контролировать его выполнение.
"В объявлении авиакомпании Hainan Airlines прямо говорится, что введение требований к фигуре и весу для женщин-бортпроводниц основано на важности поддержания профессионального имиджа в дополнение к их обычным должностным обязанностям", - пишет газета.
Авиакомпания отметила, что Hainan Airlines должна служить привлекательной визитной карточкой для внешнего мира.
Как рассказал изданию сотрудник гражданской авиации, требования Hainan Airlines к весу беспрецедентны в местной авиационной отрасли.
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