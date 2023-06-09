https://ria.ru/20230609/styuardessy-1877254539.html

Китайская авиакомпания ввела строгую политику контроля за весом стюардесс

Китайская авиакомпания ввела строгую политику контроля за весом стюардесс - РИА Новости, 09.06.2023

Китайская авиакомпания ввела строгую политику контроля за весом стюардесс

Китайская авиакомпания Hainan Airlines ввела строгую политику контроля за весом женщин-бортпроводниц, согласно которой стюардесс, чей вес превышает "стандартную РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:54

2023-06-09T15:54

2023-06-09T15:57

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китай

в мире

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ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. Китайская авиакомпания Hainan Airlines ввела строгую политику контроля за весом женщин-бортпроводниц, согласно которой стюардесс, чей вес превышает "стандартную отметку" на 10%, будут немедленно отстранять от полетов, пишет газета Global Times. Как сообщает издание, требование о контроле веса было включено авиакомпанией в руководство по проверке профессионального внешнего вида членов экипажа в начале июня. В руководство включены стандарты веса и размеров бортпроводниц на разных уровнях. "Стандарт веса" стюардесс высчитывается по формуле: рост минус 110. За женщинами, чей вес превышает "стандарт" менее чем на 5%, предлагается наблюдать месяц, а в конце месяца они должны пройти очную проверку, взвешивание на рабочем месте и групповую проверку. Стюардесс, чей вес на 10% выше стандарта, требуется немедленно отстранить и провести снижение веса. При этом отмечается, что команда бортпроводников должна помочь в составлении плана по снижению веса и контролировать его выполнение. "В объявлении авиакомпании Hainan Airlines прямо говорится, что введение требований к фигуре и весу для женщин-бортпроводниц основано на важности поддержания профессионального имиджа в дополнение к их обычным должностным обязанностям", - пишет газета. Авиакомпания отметила, что Hainan Airlines должна служить привлекательной визитной карточкой для внешнего мира. Как рассказал изданию сотрудник гражданской авиации, требования Hainan Airlines к весу беспрецедентны в местной авиационной отрасли.

https://ria.ru/20230525/styuardessa-1873945838.html

https://ria.ru/20230427/styuardessa-1867964004.html

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

hainan airlines, китай, в мире