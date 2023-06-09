https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877335268.html

Спецоперация, 9 июня: ракетный удар ВСУ по детской базе отдыха под Херсоном

Спецоперация, 9 июня: ракетный удар ВСУ по детской базе отдыха под Херсоном - РИА Новости, 09.06.2023

Спецоперация, 9 июня: ракетный удар ВСУ по детской базе отдыха под Херсоном

Украинское наступление началось, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T23:20

2023-06-09T23:20

2023-06-09T23:20

специальная военная операция на украине

украина

владимир сальдо

вячеслав гладков

россия

марат хуснуллин

сцкк

оон

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинское наступление началось, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что попытки ВСУ провалились, они понесли значительные потери.Три человека ранены после падения беспилотника на жилой дом на улице Белинского в Воронеже, в городе был введет режим ЧС районного масштаба, всем пострадавшим оказана своевременная помощь.Украинские войска нанесли ракетный удар, предположительно Storm Shadow, по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области, один человек погиб.Ночью был нанесен групповой ракетный удар по складам Украины с техникой иностранного производства, в результате нарушено снабжение украинских войск в районах ведения боевых действий, отметили в МО РФ. Ситуация вокруг Каховской ГЭСБолее 22 тысяч домов в 17 населенных пунктах подтоплены в Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС, по прогнозу, подъем воды может продолжаться до десяти суток, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось в России до шести человек.Генеральный секретариат ООН и МАГАТЭ не реагируют на поступающие еженедельно от российской стороны ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877253420.html

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