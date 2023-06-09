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Спецоперация, 9 июня: ракетный удар ВСУ по детской базе отдыха под Херсоном - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877335268.html
Спецоперация, 9 июня: ракетный удар ВСУ по детской базе отдыха под Херсоном
Спецоперация, 9 июня: ракетный удар ВСУ по детской базе отдыха под Херсоном - РИА Новости, 09.06.2023
Спецоперация, 9 июня: ракетный удар ВСУ по детской базе отдыха под Херсоном
Украинское наступление началось, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T23:20
2023-06-09T23:20
специальная военная операция на украине
украина
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вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинское наступление началось, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что попытки ВСУ провалились, они понесли значительные потери.Три человека ранены после падения беспилотника на жилой дом на улице Белинского в Воронеже, в городе был введет режим ЧС районного масштаба, всем пострадавшим оказана своевременная помощь.Украинские войска нанесли ракетный удар, предположительно Storm Shadow, по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области, один человек погиб.Ночью был нанесен групповой ракетный удар по складам Украины с техникой иностранного производства, в результате нарушено снабжение украинских войск в районах ведения боевых действий, отметили в МО РФ. Ситуация вокруг Каховской ГЭСБолее 22 тысяч домов в 17 населенных пунктах подтоплены в Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС, по прогнозу, подъем воды может продолжаться до десяти суток, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось в России до шести человек.Генеральный секретариат ООН и МАГАТЭ не реагируют на поступающие еженедельно от российской стороны ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877253420.html
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украина, владимир сальдо, вячеслав гладков, россия, марат хуснуллин, сцкк, оон, херсонская область , миг-29, вооруженные силы украины, су-25, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Сальдо, Вячеслав Гладков, Россия, Марат Хуснуллин, СЦКК, ООН, Херсонская область , МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Су-25, В мире
Спецоперация, 9 июня: ракетный удар ВСУ по детской базе отдыха под Херсоном

Украинские войска нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Херсонской области

Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами "Storm Shadow" со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами "Storm Shadow" со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинское наступление началось, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что попытки ВСУ провалились, они понесли значительные потери.
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Три человека ранены после падения беспилотника на жилой дом на улице Белинского в Воронеже, в городе был введет режим ЧС районного масштаба, всем пострадавшим оказана своевременная помощь.
Украинские войска нанесли ракетный удар, предположительно Storm Shadow, по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области, один человек погиб.
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Вчера, 17:42
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2023Посмотреть
Ночью был нанесен групповой ракетный удар по складам Украины с техникой иностранного производства, в результате нарушено снабжение украинских войск в районах ведения боевых действий, отметили в МО РФ.

Ситуация вокруг Каховской ГЭС

Более 22 тысяч домов в 17 населенных пунктах подтоплены в Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС, по прогнозу, подъем воды может продолжаться до десяти суток, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось в России до шести человек.
Генеральный секретариат ООН и МАГАТЭ не реагируют на поступающие еженедельно от российской стороны ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.
Садовый участок в населенном пункте Корсунка, затопленный в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Каховская Буча. На этот раз у Украины не получилось
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир СальдоВячеслав ГладковРоссияМарат ХуснуллинСЦККООНХерсонская областьМиГ-29Вооруженные силы УкраиныСу-25В мире
 
 
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