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Путин: украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:40 09.06.2023 (обновлено: 18:15 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877291421.html
Путин: украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей
Путин: украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей - РИА Новости, 09.06.2023
Путин: украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей
Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:40
2023-06-09T18:15
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, заявил президент РФ Владимир Путин."Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь", - сказал Путин журналистам.Он добавил, что это достигается благодаря мужеству и героизму солдат РФ, правильной организации и правильному управлению войсками и "высокой эффективностью российских вооружений".Глава государства заявил, что уже пять дней продолжаются интенсивные бои. "Двое суток предыдущих - они были очень интенсивными, и ни на одном из участков противник успеха не имел", - подчеркнул российский лидер.Путин подчеркнул, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий, выстраивая действия России на ближайшее время."Что касается захлебнулось (контрнаступление) или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Путин: украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей

Путин: ВСУ ни на одном участке не достигли целей благодаря мужеству российских солдат

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь", - сказал Путин журналистам.
Он добавил, что это достигается благодаря мужеству и героизму солдат РФ, правильной организации и правильному управлению войсками и "высокой эффективностью российских вооружений".
Глава государства заявил, что уже пять дней продолжаются интенсивные бои. "Двое суток предыдущих - они были очень интенсивными, и ни на одном из участков противник успеха не имел", - подчеркнул российский лидер.
Путин подчеркнул, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий, выстраивая действия России на ближайшее время.
"Что касается захлебнулось (контрнаступление) или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется", - сказал он журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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