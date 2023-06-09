https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877291421.html

Путин: украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей

Путин: украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей - РИА Новости, 09.06.2023

Путин: украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей

Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:40

2023-06-09T17:40

2023-06-09T18:15

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, заявил президент РФ Владимир Путин."Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь", - сказал Путин журналистам.Он добавил, что это достигается благодаря мужеству и героизму солдат РФ, правильной организации и правильному управлению войсками и "высокой эффективностью российских вооружений".Глава государства заявил, что уже пять дней продолжаются интенсивные бои. "Двое суток предыдущих - они были очень интенсивными, и ни на одном из участков противник успеха не имел", - подчеркнул российский лидер.Путин подчеркнул, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий, выстраивая действия России на ближайшее время."Что касается захлебнулось (контрнаступление) или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины