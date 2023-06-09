https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877282236.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:42

2023-06-09T17:42

2023-06-09T18:07

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 июня 2023 годаНочью 9 июня российские войска ударили по складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе дронов. Все объекты поражены. За минувшие сутки также успешно отбиты атаки противника на Запорожском и Южнодонецком направлениях. Продолжаются бои за Авдеевку и Марьинку.Параллельно ликвидированы 97 артиллерийских расчетов, 126 районов скопления живой силы и техники, два командных пункта, узел связи. Пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. Авиация и средства ПВО сбили два самолета, 13 беспилотников, две ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 440 самолетов, 238 вертолетов, 4555 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 1122 реактивных системы залпового огня, 9798 танков и других бронемашин, 5062 орудия полевой артиллерии и 10838 единиц автомобильной техники.

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запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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