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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:42
2023-06-09T17:42
2023-06-09T18:07
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 июня 2023 годаНочью 9 июня российские войска ударили по складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе дронов. Все объекты поражены. За минувшие сутки также успешно отбиты атаки противника на Запорожском и Южнодонецком направлениях. Продолжаются бои за Авдеевку и Марьинку.Параллельно ликвидированы 97 артиллерийских расчетов, 126 районов скопления живой силы и техники, два командных пункта, узел связи. Пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. Авиация и средства ПВО сбили два самолета, 13 беспилотников, две ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 440 самолетов, 238 вертолетов, 4555 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 1122 реактивных системы залпового огня, 9798 танков и других бронемашин, 5062 орудия полевой артиллерии и 10838 единиц автомобильной техники.
россия
украина
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 июня 2023 года
Ночью 9 июня российские войска ударили по складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе дронов. Все объекты поражены. За минувшие сутки также успешно отбиты атаки противника на Запорожском и Южнодонецком направлениях. Продолжаются бои за Авдеевку и Марьинку.
Параллельно ликвидированы 97 артиллерийских расчетов, 126 районов скопления живой силы и техники, два командных пункта, узел связи. Пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. Авиация и средства ПВО сбили два самолета, 13 беспилотников, две ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 440 самолетов, 238 вертолетов, 4555 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 1122 реактивных системы залпового огня, 9798 танков и других бронемашин, 5062 орудия полевой артиллерии и 10838 единиц автомобильной техники.