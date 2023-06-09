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Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 09.06.2023
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили до 410 украинских военных, четыре танка и американскую артиллерийскую систему М777,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:15
2023-06-09T14:15
2023-06-09T14:39
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили до 410 украинских военных, четыре танка и американскую артиллерийскую систему М777, отразив шесть атак и не допустив вклинений противника в оборону, заявили в пятницу в Минобороны РФ."В ходе боев за сутки уничтожено до 410 украинских военнослужащих, четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки в ДНР. Российская "Южная" группировка войск успешно отразила шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских военных в направлениях Химика, Красногоровки, Первомайского и северной окраины Марьинки."Вклинений в нашу оборону не допущено", - подчеркнули в Минобороны.Кроме того, в районе Красногоровки был уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады украинских военных.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, красногоровка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Красногоровка, В мире
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении