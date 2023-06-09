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Российские военные нанесли удар по складам ВСУ с иностранной техникой - РИА Новости, 09.06.2023
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14:14 09.06.2023 (обновлено: 20:16 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877215315.html
Российские военные нанесли удар по складам ВСУ с иностранной техникой
Российские военные нанесли удар по складам ВСУ с иностранной техникой - РИА Новости, 09.06.2023
Российские военные нанесли удар по складам ВСУ с иностранной техникой
Российские военные ночью нанесли групповой ракетный удар по складам ВСУ с иностранной техникой, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:14
2023-06-09T20:16
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
миг-29
запорожская область
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповой ракетный удар по складам ВСУ с иностранной техникой, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.&quot;Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов&quot;, — уточнили в ведомстве.Действия российской армии нарушили снабжение украинских войск в зоне боев, все назначенные цели поражены.За минувшие сутки ВСУ продолжали попытки наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Вооруженные силы отразили четыре атаки противника в районе Времевского выступа.Кроме того, Киев дважды пытался наступать возле населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка в Запорожской области, но потерпел неудачу. Тяжелые огнеметные системы нанесли удар по двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ южнее города Орехова."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции", — говорится в публикации.На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районе Марьинки и Авдеевки. Вооруженные силы не допустили вклинений в российскую оборону. Всего Киев потерял в боях на этом участке линии соприкосновения:На Купянском направлении ВС России уничтожили до 30 украинских военных, на Краснолиманском — до 50 бойцов, на Херсонском — до 70 человек.За минувшие сутки ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29, а силы ПВО перехватили две крылатых ракеты Storm Shadow, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 13 беспилотников.
https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1877061572.html
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Конашенков об ударе ВС РФ по складам боеприпасов, вооружения и техники
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, миг-29, запорожская область, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Запорожская область, Россия, Киев
Российские военные нанесли удар по складам ВСУ с иностранной техникой

Минобороны России сообщило о высокоточном ударе по складам с техникой и боеприпасами ВСУ

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповой ракетный удар по складам ВСУ с иностранной техникой, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.

Действия российской армии нарушили снабжение украинских войск в зоне боев, все назначенные цели поражены.
За минувшие сутки ВСУ продолжали попытки наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Вооруженные силы отразили четыре атаки противника в районе Времевского выступа.
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Кроме того, Киев дважды пытался наступать возле населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка в Запорожской области, но потерпел неудачу. Тяжелые огнеметные системы нанесли удар по двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ южнее города Орехова.
"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции", — говорится в публикации.
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На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районе Марьинки и Авдеевки. Вооруженные силы не допустили вклинений в российскую оборону. Всего Киев потерял в боях на этом участке линии соприкосновения:
  • до 410 военных;
  • четыре танка;
  • восемь боевых машин пехоты и семь автомобилей;
  • артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу "Мста-Б".
На Купянском направлении ВС России уничтожили до 30 украинских военных, на Краснолиманском — до 50 бойцов, на Херсонском — до 70 человек.
За минувшие сутки ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29, а силы ПВО перехватили две крылатых ракеты Storm Shadow, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 13 беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 июня, 20:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииМиГ-29Запорожская областьРоссияКиев
 
 
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