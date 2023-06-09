https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877215315.html

Российские военные нанесли удар по складам ВСУ с иностранной техникой

Российские военные нанесли удар по складам ВСУ с иностранной техникой - РИА Новости, 09.06.2023

Российские военные нанесли удар по складам ВСУ с иностранной техникой

Российские военные ночью нанесли групповой ракетный удар по складам ВСУ с иностранной техникой, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:14

2023-06-09T14:14

2023-06-09T20:16

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

миг-29

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповой ракетный удар по складам ВСУ с иностранной техникой, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.Действия российской армии нарушили снабжение украинских войск в зоне боев, все назначенные цели поражены.За минувшие сутки ВСУ продолжали попытки наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Вооруженные силы отразили четыре атаки противника в районе Времевского выступа.Кроме того, Киев дважды пытался наступать возле населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка в Запорожской области, но потерпел неудачу. Тяжелые огнеметные системы нанесли удар по двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ южнее города Орехова."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции", — говорится в публикации.На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районе Марьинки и Авдеевки. Вооруженные силы не допустили вклинений в российскую оборону. Всего Киев потерял в боях на этом участке линии соприкосновения:На Купянском направлении ВС России уничтожили до 30 украинских военных, на Краснолиманском — до 50 бойцов, на Херсонском — до 70 человек.За минувшие сутки ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29, а силы ПВО перехватили две крылатых ракеты Storm Shadow, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 13 беспилотников.

https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1877061572.html

https://ria.ru/20230608/oborona-1876915583.html

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Ольга Фомченкова

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Конашенков об ударе ВС РФ по складам боеприпасов, вооружения и техники Конашенков об ударе ВС РФ по складам боеприпасов, вооружения и техники 2023-06-09T14:14 true PT6M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, миг-29, запорожская область, россия, киев