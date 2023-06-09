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Расчет ПТРК уничтожил две БМП Bradley на Запорожском направлении
Расчет ПТРК уничтожил две БМП Bradley на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.06.2023
Расчет ПТРК уничтожил две БМП Bradley на Запорожском направлении
Расчет противотанкового ракетного комплекса Вооруженных сил России уничтожил две БМП Bradley украинских боевиков, отражая попытку атаки на участке линии боевого РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T06:18
2023-06-09T06:18
2023-06-09T06:18
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса Вооруженных сил России уничтожил две БМП Bradley украинских боевиков, отражая попытку атаки на участке линии боевого соприкосновения на запорожском направлении, сообщил журналистам командир подразделения ВС РФ. "Вышло две единицы Bradley. Расчет отработал штатно. Увидели их, произвели два пуска – две цели. Мы работали термобарическими снарядами. Если пехота и была - скорее всего, они все там и остались", - сказал он. Военный отметил, что он и его товарищи готовы поразить и танки образца НАТО Abrams и Leopard из российского ПТРК "Корнет".
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россия, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Безопасность
Расчет ПТРК уничтожил две БМП Bradley на Запорожском направлении
Российский командир: расчет ПТРК уничтожил две БМП Bradley на Запорожском направлении