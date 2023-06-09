https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877118587.html

Российский офицер рассказал об уничтожении украинской САУ

Российский офицер рассказал об уничтожении украинской САУ - РИА Новости, 09.06.2023

Российский офицер рассказал об уничтожении украинской САУ

Офицер Первого армейского корпуса группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Шмель" рассказал РИА Новости об уничтожении украинской самоходной артиллерийской установки... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T06:15

2023-06-09T06:15

2023-06-09T06:15

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874558181_0:69:3154:1843_1920x0_80_0_0_2f2d85d6947053b594f68e26a176b322.jpg

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Офицер Первого армейского корпуса группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Шмель" рассказал РИА Новости об уничтожении украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) в ходе контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении. "Была контрбатарейная борьба против украинских боевиков. На видео объективного контроля, снятом при помощи нашего разведывательного коптера, отчетливо видны выходы из РСЗО и из ствольной артиллерии противника по Октябрю, это Куйбышевский район Донецка. Мы отработали по гаубице, которая была скрыта в "зеленке". Именно по ней легли наши снаряды. Это и называется КББ - контрбатарейная борьба. Направление было между Орловкой и Уманским. Это два села западнее Авдеевки", - сказал он.

куйбышевский район

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куйбышевский район, донецк, вооруженные силы рф, безопасность