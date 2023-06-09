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Российский офицер рассказал об уничтожении украинской САУ
Российский офицер рассказал об уничтожении украинской САУ - РИА Новости, 09.06.2023
Российский офицер рассказал об уничтожении украинской САУ
Офицер Первого армейского корпуса группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Шмель" рассказал РИА Новости об уничтожении украинской самоходной артиллерийской установки... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T06:15
2023-06-09T06:15
2023-06-09T06:15
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Офицер Первого армейского корпуса группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Шмель" рассказал РИА Новости об уничтожении украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) в ходе контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении. "Была контрбатарейная борьба против украинских боевиков. На видео объективного контроля, снятом при помощи нашего разведывательного коптера, отчетливо видны выходы из РСЗО и из ствольной артиллерии противника по Октябрю, это Куйбышевский район Донецка. Мы отработали по гаубице, которая была скрыта в "зеленке". Именно по ней легли наши снаряды. Это и называется КББ - контрбатарейная борьба. Направление было между Орловкой и Уманским. Это два села западнее Авдеевки", - сказал он.
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский офицер рассказал об уничтожении украинской САУ
Российский офицер рассказал об уничтожении украинской САУ при контрбатарейной борьбе