https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877115881.html

ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях

ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 09.06.2023

ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях

Военнослужащие российской группировки войск "Восток" на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T05:03

2023-06-09T05:03

2023-06-09T09:23

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов."На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов. Средствами ПВО сбиты два БПЛА типа "Фурия" и два — "Лелека", — отметил офицер.Он уточнил, что "на Запорожском направлении уничтожено до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живая сила противника".По словам Чехова, при контрбатарейной борьбе военные уничтожили два орудия артиллерии войск Украины в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.Начальник пресс-центра отметил, что военнослужащие группировки "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач."Командир орудия самоходного артиллерийского взвода мотострелковой бригады группировки старший сержант Евгений Посерюгин в районе населенного пункта Березовое выполнял боевую задачу по поражению целей, находясь под огневым воздействием противника", — добавил офицер.В результате грамотных действий расчет орудия под командованием старшего сержанта Посерюгина уничтожил один минометный расчет, два МТЛБ, два взводных опорных пункта и гранотометный расчет ВСУ, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230609/vertolet-1877114636.html

https://ria.ru/20230608/poteri-1877069373.html

украина

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безопасность, украина