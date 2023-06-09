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ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 09.06.2023
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05:03 09.06.2023 (обновлено: 09:23 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877115881.html
ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях
ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 09.06.2023
ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T05:03
2023-06-09T09:23
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов."На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов. Средствами ПВО сбиты два БПЛА типа "Фурия" и два — "Лелека", — отметил офицер.Он уточнил, что "на Запорожском направлении уничтожено до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живая сила противника".По словам Чехова, при контрбатарейной борьбе военные уничтожили два орудия артиллерии войск Украины в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.Начальник пресс-центра отметил, что военнослужащие группировки "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач."Командир орудия самоходного артиллерийского взвода мотострелковой бригады группировки старший сержант Евгений Посерюгин в районе населенного пункта Березовое выполнял боевую задачу по поражению целей, находясь под огневым воздействием противника", — добавил офицер.В результате грамотных действий расчет орудия под командованием старшего сержанта Посерюгина уничтожил один минометный расчет, два МТЛБ, два взводных опорных пункта и гранотометный расчет ВСУ, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230609/vertolet-1877114636.html
https://ria.ru/20230608/poteri-1877069373.html
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безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина
ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях

ВС РФ на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили 50 единиц бронетехники ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в зоне проведения СВО
Военнослужащие Вооруженных сил России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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Военнослужащие Вооруженных сил России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.
"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов. Средствами ПВО сбиты два БПЛА типа "Фурия" и два — "Лелека", — отметил офицер.
Он уточнил, что "на Запорожском направлении уничтожено до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живая сила противника".
По словам Чехова, при контрбатарейной борьбе военные уничтожили два орудия артиллерии войск Украины в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.
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Начальник пресс-центра отметил, что военнослужащие группировки "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
«
"Командир орудия самоходного артиллерийского взвода мотострелковой бригады группировки старший сержант Евгений Посерюгин в районе населенного пункта Березовое выполнял боевую задачу по поражению целей, находясь под огневым воздействием противника", — добавил офицер.
В результате грамотных действий расчет орудия под командованием старшего сержанта Посерюгина уничтожил один минометный расчет, два МТЛБ, два взводных опорных пункта и гранотометный расчет ВСУ, заключил собеседник агентства.
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