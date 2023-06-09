https://ria.ru/20230609/sotskampaniya-1877140829.html

В России стартовала федеральная соцкампания "ПРОдвижение БЕЗопасности"

В России стартовала федеральная соцкампания "ПРОдвижение БЕЗопасности" - РИА Новости, 09.06.2023

В России стартовала федеральная соцкампания "ПРОдвижение БЕЗопасности"

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" 8 июня прошла пресс-конференция, посвященная старту всероссийской кампании "ПРОдвижение БЕЗопасности", которая проводится в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:37

2023-06-09T10:37

2023-06-09T10:37

пресс-релизы

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МОСКВА, 9 июн - Компания ООО "М-Продакшн". В пресс-центре МИА "Россия сегодня" 8 июня прошла пресс-конференция, посвященная старту всероссийской кампании "ПРОдвижение БЕЗопасности", которая проводится в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".В пресс-мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-майор полиции Олег Понарьин; генеральный директор ФКУ "Дирекция программы ПБДД" Игорь Королев; заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Владимир Луговенко; заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Юлия Костыряченко; председатель Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения "Юные инспекторы движения" Валентина Кульбицкая.Как отметил в своем выступлении генерал-майор Олег Понарьин, в целом прошлый 2022 год характеризуется общим снижением основных показателей аварийности. В стране произошло 126 тысяч ДТП, что на 5% ниже показателя 2021 года. По раненым снижение составило 5% (159 тысяч человек). За год в ДТП погибло 14 172 человека, при этом снизилось отношение погибших на 10 тысяч транспортных средств. Существенное снижение произошло по количеству ДТП с участием и по вине пьяных водителей (минус 9,6%). Однако в январе-мае 2023 года по отдельным позициям наблюдается тенденция роста: произошло 44 477 ДТП (прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло 5,2%). В них погибли 4 639 человек, что на 3,1% больше, чем в январе-мае прошлого года. Ранения получил 56 241 человек (+4,9%).Необходимо применить максимальный набор активных и эффективных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий, направленный и на водителей, и на пешеходов, и на пассажиров. Это – одна из главных задач федеральной кампании "ПРОдвижение БЕЗопасности"."Упор в кампаниях прошлых лет делался на профилактику и предотвращение отдельных видов ДТП, а новый федеральный проект станет инструментом формирования культуры и законопослушного поведения всех участников дорожного движения без исключения", – подчеркнул Олег Понарьин.В рамках новой кампании в 40 субъектах Российской Федерации в июне-июле и августе-сентябре 2023 г пройдут сотни информационно-пропагандистских мероприятий. Целевыми группами будут водители, дети и подростки, пешеходы, курсанты автошкол, студенты вузов и средних специальных учебных заведений.Кампания охватывает большинство каналов коммуникации с целевыми группами. В их числе – телевизионное размещение в эфире федеральных каналов "Россия-1", "ТВ Центр - Москва", СоловьевLive, "Карусель". Разнообразные формы и сюжеты предполагают размещение циклов теле- и радиопрограмм, рубрик прямого эфира, тематических интеграций в самую рейтинговую ТВ-программу о здоровье "О самом главном", цикл детских телепрограмм на телеканале "Карусель". Благодаря этому прогнозируемое количество контактов целевой аудитории только на телевидении составит более 100 миллионов человек. А прогнозный охват интернет-аудитории новой кампании – более 160 миллионов показов."Радует, что одна из главных целевых групп новой кампании – дети и подростки. Наши маленькие пассажиры и пешеходы – наиболее уязвимое и незащищенное сообщество, – считает заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Юлия Костыряченко. – Важно воспитывать в них сознательное и законопослушное поведение на дороге, строгое соблюдение плавил дорожного движения. Воспитание необходимо проводить как в общеобразовательных заведениях, так и внутри семьи, личным примером. Для общеобразовательных заведений разработан ряд мероприятий и программ. Отдельные мероприятия и материалы подготовлены для самых маленьких участников дорожного движения в возрасте 6 – 9 лет"."Каждый российский регион, участвующий в кампании "ПРОдвижение БЕЗопасности", будет сфокусирован на наиболее актуальной для него проблеме безопасности дорожного движения. Через разнообразные каналы коммуникации мы хотим достучаться до всех участников дорожного движения и изменить их отношение к вопросам безопасности на дороге. Для этого будут задействованы эффективные каналы, в том числе СМИ и блогосфера", – сказал генеральный директор ФКУ "Дирекция программы ПБДД" Игорь Королев."От эффективности функционирования транспортной системы страны в целом, ее регионов и городов во многом зависит от общая ситуация на дорогах, – подчеркнул заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Владимир Луговенко. – Повышение уровня безопасности дорожного движения, к которому стремится новая социальная кампания, очень важно с точки зрения государственного планирования".Все участники пресс-конференции отметили важность новой социальной кампании. Ее четкая и своевременная реализация будет способствовать в перспективе достижению целей Федерального проекта "Безопасность дорожного движения", являющегося частью нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Одна из них состоит в достижении к 2030 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП до уровня не более четырех человек на 100 тысяч населения.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы