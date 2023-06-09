https://ria.ru/20230609/solntse-1877140326.html

Прошедшая весна в Москве оказалась солнечной сверх меры, заявила синоптик

Прошедшая весна в Москве оказалась солнечной сверх меры, заявила синоптик - РИА Новости, 09.06.2023

Прошедшая весна в Москве оказалась солнечной сверх меры, заявила синоптик

Солнце в российской столице весной этого года светило 607 часов, при норме 563 часа, написала в телеграм-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:19

2023-06-09T10:19

2023-06-09T10:21

москва

общество

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Солнце в российской столице весной этого года светило 607 часов, при норме 563 часа, написала в телеграм-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. "Весна 2023 года в Москве оказалась щедрой на солнце. По данным обсерватории МГУ, за сезон солнце светило 607 часов, при норме 563", - отметила Позднякова.Она отметила, что значительный вклад в число часов солнечного сияния внес апрель, в течение которого солнце светило почти в полтора раза больше нормы. В мае солнце в Москве светило 265 часов, что можно считать почти нормой. "Самым обильным на солнце в Москве был 2002 год, за сезон солнце светило 780 часов, почти половина этого пришлась на май. В том месяце господствовал холодный антициклон, что сказалось на температурном режиме: май был прохладным, несмотря на обилие солнца днем", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20230605/moskva-1876235108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, татьяна позднякова, погода