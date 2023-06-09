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Прошедшая весна в Москве оказалась солнечной сверх меры, заявила синоптик - РИА Новости, 09.06.2023
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10:19 09.06.2023 (обновлено: 10:21 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/solntse-1877140326.html
Прошедшая весна в Москве оказалась солнечной сверх меры, заявила синоптик
Прошедшая весна в Москве оказалась солнечной сверх меры, заявила синоптик - РИА Новости, 09.06.2023
Прошедшая весна в Москве оказалась солнечной сверх меры, заявила синоптик
Солнце в российской столице весной этого года светило 607 часов, при норме 563 часа, написала в телеграм-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:19
2023-06-09T10:21
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татьяна позднякова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Солнце в российской столице весной этого года светило 607 часов, при норме 563 часа, написала в телеграм-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. "Весна 2023 года в Москве оказалась щедрой на солнце. По данным обсерватории МГУ, за сезон солнце светило 607 часов, при норме 563", - отметила Позднякова.Она отметила, что значительный вклад в число часов солнечного сияния внес апрель, в течение которого солнце светило почти в полтора раза больше нормы. В мае солнце в Москве светило 265 часов, что можно считать почти нормой. "Самым обильным на солнце в Москве был 2002 год, за сезон солнце светило 780 часов, почти половина этого пришлась на май. В том месяце господствовал холодный антициклон, что сказалось на температурном режиме: май был прохладным, несмотря на обилие солнца днем", - добавила Позднякова.
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москва, общество, татьяна позднякова, погода
Москва, Общество, Татьяна Позднякова, Погода
Прошедшая весна в Москве оказалась солнечной сверх меры, заявила синоптик

Синоптик Позднякова: солнце в Москве этой весной светило 607 часов, при норме 563 часа

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на парк искусств "Музеон" с Крымского моста в Москве
Вид на парк искусств Музеон с Крымского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вид на парк искусств "Музеон" с Крымского моста в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Солнце в российской столице весной этого года светило 607 часов, при норме 563 часа, написала в телеграм-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
"Весна 2023 года в Москве оказалась щедрой на солнце. По данным обсерватории МГУ, за сезон солнце светило 607 часов, при норме 563", - отметила Позднякова.
Она отметила, что значительный вклад в число часов солнечного сияния внес апрель, в течение которого солнце светило почти в полтора раза больше нормы. В мае солнце в Москве светило 265 часов, что можно считать почти нормой.
"Самым обильным на солнце в Москве был 2002 год, за сезон солнце светило 780 часов, почти половина этого пришлась на май. В том месяце господствовал холодный антициклон, что сказалось на температурном режиме: май был прохладным, несмотря на обилие солнца днем", - добавила Позднякова.
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