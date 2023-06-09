https://ria.ru/20230609/shtraf-1877221286.html

Суд подтвердил законность штрафа в отношении Apple по делу с Kaspersky

Суд подтвердил законность штрафа в отношении Apple по делу с Kaspersky - РИА Новости, 09.06.2023

Суд подтвердил законность штрафа в отношении Apple по делу с Kaspersky

Верховный суд России подтвердил законность штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 906 миллионов рублей в отношении Apple по делу с "Лабораторией... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:28

2023-06-09T14:28

2023-06-09T14:28

экономика

технологии

apple

лаборатория касперского

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новост. Верховный суд России подтвердил законность штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 906 миллионов рублей в отношении Apple по делу с "Лабораторией Касперского" за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, сообщает пресс-служба ведомства. "Верховный суд подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Apple в размере 906 млн рублей... Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля", - говорится в сообщении. Служба в 2020 году выдала компании предписание, которым обязала ее удалить из документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, исключить преимущественные условия для приложений собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важных функций. Кроме того, впоследствии ФАС наложила на Apple оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Компания пыталась обжаловать решение службы. Однако в 2022 и 2023 годах суды трех инстанций поддержали позицию ФАС, после чего компания исполнила предписание.

https://ria.ru/20230603/iphone-1875903489.html

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экономика, технологии, apple, лаборатория касперского, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия