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Суд подтвердил законность штрафа в отношении Apple по делу с Kaspersky - РИА Новости, 09.06.2023
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14:28 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/shtraf-1877221286.html
Суд подтвердил законность штрафа в отношении Apple по делу с Kaspersky
Суд подтвердил законность штрафа в отношении Apple по делу с Kaspersky - РИА Новости, 09.06.2023
Суд подтвердил законность штрафа в отношении Apple по делу с Kaspersky
Верховный суд России подтвердил законность штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 906 миллионов рублей в отношении Apple по делу с "Лабораторией... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:28
2023-06-09T14:28
экономика
технологии
apple
лаборатория касперского
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новост. Верховный суд России подтвердил законность штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 906 миллионов рублей в отношении Apple по делу с "Лабораторией Касперского" за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, сообщает пресс-служба ведомства. "Верховный суд подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Apple в размере 906 млн рублей... Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля", - говорится в сообщении. Служба в 2020 году выдала компании предписание, которым обязала ее удалить из документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, исключить преимущественные условия для приложений собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важных функций. Кроме того, впоследствии ФАС наложила на Apple оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Компания пыталась обжаловать решение службы. Однако в 2022 и 2023 годах суды трех инстанций поддержали позицию ФАС, после чего компания исполнила предписание.
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экономика, технологии, apple, лаборатория касперского, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
Экономика, Технологии, Apple, Лаборатория Касперского, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
Суд подтвердил законность штрафа в отношении Apple по делу с Kaspersky

Суд подтвердил законность штрафа на 906 миллионов рублей к Apple по делу с Kaspersky

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новост. Верховный суд России подтвердил законность штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 906 миллионов рублей в отношении Apple по делу с "Лабораторией Касперского" за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, сообщает пресс-служба ведомства.
"Верховный суд подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Apple в размере 906 млн рублей... Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля", - говорится в сообщении.
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Служба в 2020 году выдала компании предписание, которым обязала ее удалить из документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, исключить преимущественные условия для приложений собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важных функций. Кроме того, впоследствии ФАС наложила на Apple оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства.
Компания пыталась обжаловать решение службы. Однако в 2022 и 2023 годах суды трех инстанций поддержали позицию ФАС, после чего компания исполнила предписание.
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