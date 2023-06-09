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Подозреваемого в шпионаже в пользу Германии жителя Омска арестовали - РИА Новости, 09.06.2023
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14:10 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/shpionazh-1877214430.html
Подозреваемого в шпионаже в пользу Германии жителя Омска арестовали
Подозреваемого в шпионаже в пользу Германии жителя Омска арестовали - РИА Новости, 09.06.2023
Подозреваемого в шпионаже в пользу Германии жителя Омска арестовали
Экс-сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области, задержанного за шпионаж в пользу Германии, арестовали на два месяца, рассказали... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:10
2023-06-09T14:10
происшествия
германия
омск
омская область
фсб
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ОМСК, 9 июн - РИА Новости. Экс-сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области, задержанного за шпионаж в пользу Германии, арестовали на два месяца, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Омска. "Центральным районным судом Омска указанному лицу по ходатайству органов следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа", - сказали в инстанции. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". По данным ФСБ, фигурант установил контакт с представителем ФРГ для передачи "сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности" в обмен на помощь в получении немецкого гражданства.
https://ria.ru/20230607/shpion-1876636925.html
германия
омск
омская область
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание бывшего сотрудника ОПК за шпионаж в пользу Германии
Задержание бывшего сотрудника ОПК за шпионаж в пользу Германии
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происшествия, германия, омск, омская область, фсб
Происшествия, Германия, Омск, Омская область, ФСБ
Подозреваемого в шпионаже в пользу Германии жителя Омска арестовали

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в шпионаже в пользу Германии жителя Омска

Читать ria.ru в
ОМСК, 9 июн - РИА Новости. Экс-сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области, задержанного за шпионаж в пользу Германии, арестовали на два месяца, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Омска.
«
"Центральным районным судом Омска указанному лицу по ходатайству органов следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа", - сказали в инстанции.
На мужчину возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
По данным ФСБ, фигурант установил контакт с представителем ФРГ для передачи "сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности" в обмен на помощь в получении немецкого гражданства.
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ПроисшествияГерманияОмскОмская областьФСБ
 
 
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