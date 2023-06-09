https://ria.ru/20230609/shpionazh-1877214430.html

Подозреваемого в шпионаже в пользу Германии жителя Омска арестовали

Подозреваемого в шпионаже в пользу Германии жителя Омска арестовали - РИА Новости, 09.06.2023

Подозреваемого в шпионаже в пользу Германии жителя Омска арестовали

Экс-сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области, задержанного за шпионаж в пользу Германии, арестовали на два месяца, рассказали... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:10

2023-06-09T14:10

2023-06-09T14:10

происшествия

германия

омск

омская область

фсб

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ОМСК, 9 июн - РИА Новости. Экс-сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области, задержанного за шпионаж в пользу Германии, арестовали на два месяца, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Омска. "Центральным районным судом Омска указанному лицу по ходатайству органов следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа", - сказали в инстанции. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". По данным ФСБ, фигурант установил контакт с представителем ФРГ для передачи "сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности" в обмен на помощь в получении немецкого гражданства.

https://ria.ru/20230607/shpion-1876636925.html

германия

омск

омская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание бывшего сотрудника ОПК за шпионаж в пользу Германии Задержание бывшего сотрудника ОПК за шпионаж в пользу Германии 2023-06-09T14:10 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, германия, омск, омская область, фсб