https://ria.ru/20230609/shpionazh-1877164111.html

В Омской области экс-сотрудника оборонного предприятия задержали за шпионаж

В Омской области экс-сотрудника оборонного предприятия задержали за шпионаж - РИА Новости, 09.06.2023

В Омской области экс-сотрудника оборонного предприятия задержали за шпионаж

В Омской области бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса задержали за шпионаж в пользу Германии, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:47

2023-06-09T11:47

2023-06-09T13:29

происшествия

россия

германия

омская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Омской области бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса задержали за шпионаж в пользу Германии, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "По полученным данным, российский гражданин инициативно установил контакт с представителем ФРГ с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства", — говорится в релизе.Оперативники установили, что мужчина собирал сведения о важных военных объектах, к которым получил доступ в рамках служебной деятельности.Против задержанного возбудили дело о государственной измене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20230428/gosizmena-1868502778.html

россия

германия

омская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание бывшего сотрудника ОПК за шпионаж в пользу Германии Задержание бывшего сотрудника ОПК за шпионаж в пользу Германии 2023-06-09T11:47 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, германия, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)