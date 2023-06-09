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В Омской области экс-сотрудника оборонного предприятия задержали за шпионаж - РИА Новости, 09.06.2023
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11:47 09.06.2023 (обновлено: 13:29 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/shpionazh-1877164111.html
В Омской области экс-сотрудника оборонного предприятия задержали за шпионаж
В Омской области экс-сотрудника оборонного предприятия задержали за шпионаж - РИА Новости, 09.06.2023
В Омской области экс-сотрудника оборонного предприятия задержали за шпионаж
В Омской области бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса задержали за шпионаж в пользу Германии, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:47
2023-06-09T13:29
происшествия
россия
германия
омская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Омской области бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса задержали за шпионаж в пользу Германии, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "По полученным данным, российский гражданин инициативно установил контакт с представителем ФРГ с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства", — говорится в релизе.Оперативники установили, что мужчина собирал сведения о важных военных объектах, к которым получил доступ в рамках служебной деятельности.Против задержанного возбудили дело о государственной измене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Задержание бывшего сотрудника ОПК за шпионаж в пользу Германии
Задержание бывшего сотрудника ОПК за шпионаж в пользу Германии
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происшествия, россия, германия, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Германия, Омская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Омской области экс-сотрудника оборонного предприятия задержали за шпионаж

ФСБ задержала экс-сотрудника омского оборонного предприятия за шпионаж в пользу Германии

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Омской области бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса задержали за шпионаж в пользу Германии, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«
"По полученным данным, российский гражданин инициативно установил контакт с представителем ФРГ с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства", — говорится в релизе.
Оперативники установили, что мужчина собирал сведения о важных военных объектах, к которым получил доступ в рамках служебной деятельности.
Против задержанного возбудили дело о государственной измене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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