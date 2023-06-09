https://ria.ru/20230609/shpionazh-1877164111.html
В Омской области экс-сотрудника оборонного предприятия задержали за шпионаж
В Омской области экс-сотрудника оборонного предприятия задержали за шпионаж - РИА Новости, 09.06.2023
В Омской области экс-сотрудника оборонного предприятия задержали за шпионаж
В Омской области бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса задержали за шпионаж в пользу Германии, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:47
2023-06-09T11:47
2023-06-09T13:29
происшествия
россия
германия
омская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877170692_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16e8435294a2e1faf86658eeb6bf53da.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Омской области бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса задержали за шпионаж в пользу Германии, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "По полученным данным, российский гражданин инициативно установил контакт с представителем ФРГ с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства", — говорится в релизе.Оперативники установили, что мужчина собирал сведения о важных военных объектах, к которым получил доступ в рамках служебной деятельности.Против задержанного возбудили дело о государственной измене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20230428/gosizmena-1868502778.html
россия
германия
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877170692_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_34e44f0698fc98b67a5d06be0ace20c3.jpg
Задержание бывшего сотрудника ОПК за шпионаж в пользу Германии
Задержание бывшего сотрудника ОПК за шпионаж в пользу Германии
2023-06-09T11:47
true
PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, германия, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Германия, Омская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Омской области экс-сотрудника оборонного предприятия задержали за шпионаж
ФСБ задержала экс-сотрудника омского оборонного предприятия за шпионаж в пользу Германии